課堂所學應用於社區服務 北醫大學生組守護隊推廣食安理念

北醫大「食安守護隊」學生透過科學檢測儀器，輔導業者進行衛生改善。（記者楊綿傑攝）

食安問題層出不窮，台北醫學大學近年成立「食安守護隊」，培訓學生走入餐飲第一線，協助業者檢視衛生管理流程、推動食安雙標章制度，並結合科學檢測與食安教育，從校園延伸到社區，攜手打造更安全的餐飲環境。

食安守護隊自民國106年成立以來已培育超過250名學生，隊員在教師陪同下拜訪業者徵詢配合輔導的意願，辦理教育訓練，後續透過現場輔導，並依缺失再次輔導，對於達到標準業者頒發「食品良好衛生規範準則（GHP）」，112年起更推動全台唯一的「婦幼安全飲食標章（Stay Away From EDC）」，避免塑化劑等問題影響婦幼健康。

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北醫大營養學院食品安全檢驗暨機能發展研究中心主任蕭伊倫指出，衛生局都會針對業者實施不定期稽查，食安守護隊的職責在於幫業者了解標準，並提供協助，便於業者順利配合稽查，也能促進食安；而學生在過程中可以練習人際溝通，也能把課堂所學化為實務。下半年規劃將「婦幼安全飲食標章」再增加銀級、金級的認證。

北醫大營養學院院長謝榮鴻表示，學校是全台唯一在大學部就有食安養成學系，從知識學習、場域應用、學術研究有一條龍的完整資源，透過「婦幼安全飲食標章」則進一步強調降低塑化劑及其他潛在風險物質暴露的可能性，透過全面檢視餐飲容器材質、餐具廚具使用到清潔用品選擇，從源頭管理，協助業者提升自主管理能力，也讓民眾在選擇餐飲服務時有所參考。

食安守護隊今年也新增農藥快篩及環境清潔檢測服務，並培訓學生操作ATP冷光儀等科學檢測工具。隊員、保健營養學系萬同學表示，實際檢測後發現，許多看似乾淨的廚具與設備表面仍可能存在肉眼難以察覺的污染風險，更凸顯科學檢測對食品安全管理的重要性。

保健營養學系三年級陳同學說，團隊也建立「食安美食地圖」，協助民眾辨識符合食品安全標準的餐飲店家，今年已有18家餐飲業者加入，包括學生餐廳、早餐店、咖啡館等北醫生活圈周邊店家，以及順億鮪魚專賣店等連鎖品牌，並將與煙波大飯店合作，擴大食品安全推廣與輔導。

北醫大副校長朱娟秀指出，食安守護隊不只是食品安全推廣計畫，更是結合教育與社會服務的永續行動，透過學生走入社區、運用專業守護民眾健康，展現大學善盡社會責任的具體成果。

台北醫學大學近年成立「食安守護隊」，培訓學生走入餐飲第一線，協助業者檢視衛生管理流程、推動食安雙標章制度，並結合科學檢測與食安教育，促進更安全的餐飲環境。（記者楊綿傑攝）

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