台南「萬香餅舖」翻紅傳統供品 變身年輕人最愛零嘴

萬香餅舖目前由第2代與第3代共同經營。（台南市政府提供）

府城東菜市「萬香餅舖」從傳統漢餅跨足紅龜、炊粿與祭祀糕點，逐漸開拓商機，同時因應時代潮流降低甜度並改良口感，多樣祭祀供品變成零嘴，吸引年輕人購買，讓供品能作為生活日常點心，民眾都讚不絕口。

萬香餅舖創辦人張復輝年少時在台南品來芳餅舖當學徒，出師後在舊永瑞珍、舊來發、永南興等知名餅舖擔任師傅，1958年前後以「萬香餅舖」為名開啟創業之路。第二代張瑞峰承接餅店後，成為東市場內的人氣攤商，現由第二代媳婦陳慧珍與兒女張敬琮、張舒涵、張力文共同經營。

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陳慧珍表示，市場顧客形形色色，為滿足不同需求，就得做轉變。她將敬神必備「12菜碗」中的麻米粩、雞只餅、鳳片糕等進行調整，讓這些供品成為零嘴，銷售量明顯成長。另外，麵粉酥三牲與豬羊裡增加大量的白芝麻提升香氣，更推出圓形麵粉酥，讓供品生活化，也能作為常日點心。紅龜粿與壽桃長期也都是人氣商品。

第三代突破傳統餅舖區域銷售限制，積極拓展網路市場，讓外地人也能品嘗到萬香餅舖的好滋味。

台南市觀旅局局長林國華表示，東菜市是台南現存最古老市場之一，因不殺價的信任美學，被在地人暱稱「好野人菜市場」，市場內藏著飄香數十載的小吃美味，是遊客來到台南不可錯過的尋寶之地。

麵粉酥與坊間不同之處，在於添加大量的白芝麻，香氣十足。（台南市政府提供）

萬香餅舖以祭祀糕點為主力，堅持純手工製作，也致力將糕點精緻化。（台南市政府提供）

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