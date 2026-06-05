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    首頁 > 生活

    棒壘球場要當苗栗燈會停車場惹議 議員質疑犧牲小球員權益

    2026/06/05 14:33 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府規劃將頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用，公告自今年11月1日起暫停租借8個月，引發外界質疑學生無處可練球。（圖由民眾提供）

    苗栗縣政府規劃將頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用，公告自今年11月1日起暫停租借8個月，引發外界質疑學生無處可練球。（圖由民眾提供）

    位在苗栗縣後龍溪高灘地旁的棒壘球場暫停使用改為停車場，供燈會使用，民進黨苗栗縣議員徐筱菁及翁杰今（5）日總質詢時關切此事，質疑此舉已在網路炸鍋，甚至被戲稱「苗栗就是棒球沙漠！」要求苗栗縣政府不能因要舉辦台灣燈會而犧牲學校棒球隊的權益。縣長鍾東錦答詢時表示，會將影響降到最低，也藉此整理這座棒壘球場，成為更標準的球場，而此停車場工程會最慢開工、最早復工，讓球員權益盡量不要受到損害。

    2027年台灣燈會在苗栗，苗栗縣政府規劃將頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用，公告自今年11月1日起到明年6月30日止，暫停租借8個月，引發外界質疑學生無處可練球。

    徐筱菁、翁杰質詢指出，如果頭屋高灘地棒壘球場不能使用，請問學生要到哪裡比賽？另外，學生棒聯盟國小、國中、高中女子軟式組的全國賽，近幾年也都在這個場地舉辦，難得有全國賽事在苗栗縣舉辦，怎麼會將球場改為臨時停車場，犧牲重要賽事。

    翁杰更質疑，此案高灘地的球場全部的圍籬拆掉，然後只是簡單的拉尼龍線，現場就沒有辦法打球，那目前賽事1、2、4月都有，就算把它的施工的期間縮短，那還是影響到這樣相關的賽事，希望縣府不能犧牲這些小球員們的權益。

    鍾東錦指出，棒壘球改為停車場，縣府一定要用，不然燈會車子會塞爆，其實該球場紅土的厚度已經不夠，就藉此機會把觀眾台及周遭環境進行整理成標準球場，縣府會把暫停開放的時間延後，同時會棒球協會討論調整比賽的時間。

    鍾東錦表示，縣府會請工程單位了解停車場施工時程，讓那個停車場最慢開工，最早復工；並在辦的燈會的時候，先購買好紅土，燈會一結束紅土就進場施工，用很快的速度復原完成，讓小朋友的這個權益盡量不要受到損害。

    民進黨苗栗縣議員徐筱菁總質詢質疑，將頭屋棒壘球場做為燈會停車場，犧牲球員權益。（記者張勳騰攝）

    民進黨苗栗縣議員徐筱菁總質詢質疑，將頭屋棒壘球場做為燈會停車場，犧牲球員權益。（記者張勳騰攝）

    針對將頭屋棒壘球場做為燈會停車場，縣長鍾東錦答詢會將影響降到最低。（記者張勳騰攝）

    針對將頭屋棒壘球場做為燈會停車場，縣長鍾東錦答詢會將影響降到最低。（記者張勳騰攝）

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