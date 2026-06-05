鐵路便當節今起連4天北車登場！ 地方特產、日本鐵道便當都來了

「第11屆鐵路便當節」今起一連四天，到本月8日止，在台北車站一樓大廳舉辦。（記者吳亮儀攝）

台鐵年度盛事「第11屆鐵路便當節」今天起在台北車站一樓大廳開幕，規模更勝以往，匯聚各地食材特色，日本及國際鐵道業者、異業品牌跨域合作，今年一連4天到本月8日止，都可在台北車站買到各地特色便當。

延續高雄場好評，台鐵在台北主場展現強大職人實力，一口氣推出多款限定餐盒，包括奢華感十足的「鰻香豐味木盒便當」及「石分鰻意木盒便當」、融合港式工藝的「匠心食藝－珍饌羽珠燒雞蒸籠便當」與「海陸雙饗蒸籠便當」，以及與國家鐵道博物館籌備處聯名推出的「S212與S206柴油機車頭特色便當」，展現鐵道文化與創意餐飲結合的多元魅力。

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台北場次攜手漁業署與嘉義縣政府共同輔導，嘉義優鮮水產供應者，本次首次亮相3款嘉義海味限定便當（台灣鯛、鰻魚及虱目魚），讓民眾得以直接認識產地故事、購買職人水產，享用在地當季食材便當，將文蛤、白蝦、虱目魚、台灣鯛及鰻魚的鮮味帶上車，把獲獎無數的蛤蜊XO醬、蛤蜊醬油膏、蛤蜊麥糙大補粥帶回家。

此外，台鐵也首度攜手台東縣政府合作推廣「2026台東博覽會」，共同推出結合台東特色物產的限定便當，將太平洋鬼頭刀、生食級干貝等在地旬味融入餐盒設計，展現東台灣豐富的海洋文化與物產特色，呼應永續飲食與地方創生理念。

農糧署也參與活動，推廣台灣在地優質水果與農特產品，透過季節水果展示及特色商品展售。台鐵公司也期盼藉由鐵路便當節的平台，串聯農漁業、觀光與文創產業，共同打造具有臺灣特色的軌道經濟新模式，帶動地方產業發展與區域品牌能見度。

除了便當和飲食外，這屆展覽國際化色彩濃厚，台鐵夢工場同步引進日本超人氣「江之電《灌籃高手》平交道周邊」；展場更展出當代藝術家洪易老師所繪製的集集支線彩繪列車精密模型組，以及經典車站紀念酒等多款限量商品。展區內也規劃大型鐵路便當裝置，結合人氣角色「鐵魯」與「漢娜將」，並安排鐵道達人分享、商品開箱。

「第11屆鐵路便當節」今起一連四天，到本月8日止，在台北車站一樓大廳舉辦。（記者吳亮儀攝）

「第11屆鐵路便當節」今起一連四天，到本月8日止，在台北車站一樓大廳舉辦。（記者吳亮儀攝）

「第11屆鐵路便當節」今起一連四天，到本月8日止，在台北車站一樓大廳舉辦。（記者吳亮儀攝）

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