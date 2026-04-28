04/28 各報重點新聞一覽

中選會昨舉行主委交接典禮，新主委游盈隆致詞時提出中選會正面臨中國介選等六大挑戰，直言中共介入台灣選舉早已是常數，必須提高警覺。（記者廖振輝攝）

自由時報

游盈隆：中選會有6大挑戰 中國介選 須提高警覺

中選會昨舉行主委交接典禮，由行政院秘書長張惇涵擔任監交人，新主委游盈隆及李禮仲、蘇子喬、蘇嘉宏三位委員正式就任。游盈隆致詞時提出中選會正面臨中國介選等六大挑戰，並直言中共介入台灣選舉早已是常數，而非變數，今年中國當局更成立「因應台灣地方選舉工作專組」，中選會必須提高警覺，絕不可掉以輕心。

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台積內鬼洩密案 陳力銘判刑10年 東京威力須賠1億元、付台灣公庫5千萬元

台積電離職工程師陳力銘轉至東京威力科創公司任職後，涉嫌勾結台積電工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑，竊取台積電二奈米及更先進的「十四埃米」製程等機密，東京威力高階主管盧怡尹則曾刪除陳力銘翻拍台積電的營業秘密圖檔；智慧財產及商業法院合議庭昨斥責陳力銘所為危及產業國際競爭力與國家經濟安全，依違反國家安全法及營業秘密法共五罪合併判刑十年。

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中國進口製毒化學品 桃園山區破製毒廠 起出黑市2.5億喵喵

製毒集團以鋼鐵製品名義，掩護從中國進口製毒化學品來台製毒，檢、警蒐證後發動查緝，在桃園市平鎮區的製毒工廠，當場查獲約二百公斤的「4-甲基甲基卡西酮」（喵喵）成品、半成品，黑市價近二．五億元，逮捕鍾姓製毒嫌犯和黃姓同夥，檢方近日依毒品罪嫌將兩人起訴。

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聯合報

台股閃現4萬點創新高 法人示警：結構虛胖

台股大盤指數昨在台積電股價帶動下，盤中閃現四萬點，終場收在三萬九六一六點的新高，但市場結構明顯失衡，由於資金集中權值股，上市櫃合計多達一三四六家下跌、僅四八一家上漲，呈現「漲指數、跌個股」的背離現象。法人表示，當前台股「結構虛胖」的跡象，恐怕讓指數榮景只是短期假象。

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陽光行動／雙北之外 垃圾費隨袋徵收25年推不動

台灣家戶垃圾量十年成長一點六倍，各地垃圾堆積、處理壓力大。被視為垃圾減量解方之一的垃圾費「隨袋徵收」，早成為雙北首都圈的日常，桃園市、台中市等地曾取經試辦，堆積垃圾量最多的台南市、人均垃圾量六都最高的高雄市，僅停留在局部試辦，但「隨袋徵收」難以全面推動，加劇環境挑戰。

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中國時報

游盈隆：國籍法處理陸配參政 牽強

內政部以《國籍法》20條認定陸配、前民眾黨立委李貞秀未放棄對岸國籍，不具立委資格。此爭議在民眾黨因李貞秀言行問題開除其黨籍後，李貞秀喪失立委資格，風波暫告一段落。但中選會新任主委游盈隆27日表態，除非修憲，否則以《國籍法》處理陸配參政權問題，「實屬牽強，且具高度爭議性」。

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台股閃現4萬點 台積貢獻92％漲點

美國與伊朗談判再度受挫，絲毫不影響亞股上演狂歡派對，在美國科技股上周五創高帶動下，日韓股市27日雙創新高，台股則在台積電盤中衝上歷史新天價2330元助攻下，盤中首次攻上4萬點大關，最高來到40194.92點，尾盤台積電遭摜壓，4萬點得而復失，終場仍上漲684.23點，以39616點再寫新高。

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台積電離職工程師陳力銘轉至東京威力任職後，涉嫌勾結台積電工程師竊取機密，智慧財產及商業法院合議庭昨判判刑10年。（資料照）

刑事局偕同調查局去年9月在桃園平鎮山區破獲製毒工廠，現場查扣大批毒品成品、半成品與製毒工具。（記者陳建志翻攝）

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