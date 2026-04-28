美教授讚鄭麗文見習近平應得諾貝爾獎 身分曝光竟是「他」！

國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平（右）合影。（資料照，國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文日前訪中與中共總書記習近平會晤後，整個人滿面春風，週一（27日）她上節目受訪還相當開心地宣稱美國有名校教授讚許鄭習會，認為她應該得到諾貝爾和平獎。鄭麗文此話一出在網上掀起熱議，大批網友直呼傻眼，該名教授的身分也被曝光！

鄭麗文27日受邀上廣播節目《蘭萱時間》接受專訪，聲稱她日前訪中行引起美國內部很多專家、精英圈的熱議，甚至有一位布朗大學（Brown University）的教授認為，她應該得諾貝爾和平獎。鄭麗文還特別強調，這位教授不是什麼「親中派」，是一個在乎美國國家利益的教授，這代表越來越多人對她的路線表示肯定及期待。

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鄭麗文還說，美國人現在很期待她去訪美，親自看到本人，有很多國際、美國媒體都排隊等著專訪她，「他們都希望在川習會之前訪問到我，也都很好奇我對川習會的態度與立場。」

而鄭麗文口中的教授，就是華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein），也就是去年投書《時代》（TIMES）雜誌，以「美國需警惕台灣魯莽的領導人」（The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader）為題質疑賴清德路線引發軒然大波的學者。

金萊爾4月11日在X平台分享鄭習會的照片，發文表示「儘管華府眾多鷹派人士在那邊說三道四，但鄭習會對美國國家安全來說是非常好的消息。如果台海保持和平，美國人會更安全，美國軍人也會少很多危險。我們都希望，這代表『中國內戰』終於開始走向終結。美國領導人甚至可能會意識到，鄭麗文尋求和解，其實是在幫他們的忙。鄭麗文其實值得獲得諾貝爾和平獎，比那位因委內瑞拉而知名的馬查多（Maria Corina Machado）女士更值得。別忘了，這個獎是頒給促進和平的人，而不是頒給推動民主的人。」

Really important events today in Beijing, as KMT Chairwoman Cheng Li-wun met with China's senior leadership, including both Wang Huning and also Cai Qi.



Despite what Washington's myriad hawks are saying, this is not a major setback for the U.S. position in Asia. To the… pic.twitter.com/DussMvrgCj — Lyle Goldstein （@lylegoldstein） April 10, 2026

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