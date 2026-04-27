藍批蘇巧慧AI動畫踐踏創作者 綠嗆李四川弄錯板橋車站才是徹底降智

藍營議員江怡臻（圖）批評蘇巧慧公然踐踏創作者的勞動尊嚴。（圖擷取自「江怡臻」臉書）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前以AI製作的動畫，公布青年政見，但國民黨新北市議員江怡臻今批評，蘇巧慧長期經營「水獺媽媽」文化人設，家中更有紀錄片導演背景，卻帶頭使用「AI縫合怪」影片，不僅是宣傳策略「翻車」，更公然踐踏創作者的勞動尊嚴；民進黨新北市議員彭一書回擊，國民黨新北市長參選人李四川運用AI只弄出幾台美學堪憂的瓢蟲公車，連板橋車站都搞錯，才是真的「徹底降智」。

江怡臻指出，「蘇系」團隊過去一向以「最強小編」自居，最愛標榜美編視覺有多精美、文宣節奏有多精準，當年蘇貞昌閣揆任內，還做成圖卡自吹自擂。她問「以前注重細節、強調美感的團隊去哪了？難道是選舉到了，為趕進度、省預算，美編被離職？專業先不用？」

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「這不是創新，而是徹底的降智。」江怡臻表示，如果連身邊有專業文化人可以請教，又有「最強小編」奧援的蘇巧慧，選戰一急了，都選擇這種「偷懶」的宣傳方式，那還能相信她對於新北市「城市美學」、「公共設計力」的說辭？

彭一書表示，江怡臻的發言完全暴露她對設計和AI的無知，事實上，蘇巧慧的青年政見影片，為了精準呈現新北的地景、青年4大支持方案的畫面，甚至是蘇巧慧的輪廓，從指令、排版到剪接，全都是由設計師負責，才能兼顧美感和政見資訊，美學素養和設計的人才仍無可取代。

他強調，反觀李四川運用AI，只弄出幾台美學堪憂的瓢蟲公車，連在地板橋車站都搞錯，李四川這才是真的「徹底降智」、偷懶、沒創意、不尊重設計專業，而且還缺乏美感人才。

彭一書痛批，李四川口口聲聲說「不打負面選戰」，現在卻不斷派國民黨發言人抹黑對手，可見李四川真的急了，此種選戰手法無助於市政討論，只會降低選舉品質。

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