最重無期徒刑！白宮記協晚宴槍手首出庭 被控暗殺川普未遂

美國總統川普近日出席白宮記者協會晚宴時驚傳槍響，涉嫌開槍的男子艾倫（右）27日被控暗殺川普未遂。左為辯護律師阿貝。（美聯社）

美國總統川普及多名內閣要員25日出席白宮記者協會晚宴時驚傳槍響。涉嫌開槍的男子艾倫（Cole Tomas Allen）27日被控暗殺川普未遂，若罪名成立，他最重將面臨無期徒刑。

綜合媒體報導，現年31歲、來自加州托蘭斯（Torrance）的艾倫27日首次在華盛頓聯邦法院出庭，身穿藍色囚服。他在美國法警戒護下進出法庭，雙手被銬在背後。

請繼續往下閱讀...

檢察官巴蘭亭（Jocelyn Ballantine）在庭上表示，艾倫帶到華府的武器包括1把霰彈槍和3把刀，「他企圖暗殺美國總統川普」；美國聯邦助理法官夏博（Matthew Sharbaugh）則說，艾倫同時面臨非法跨州運輸槍械，以及在暴力犯罪中開槍的指控。

艾倫在簡短的聆訊中未針對這些指控做出回應，僅稱自己擁有電腦科學碩士學位。辯護律師阿貝（Tezira Abe）在庭上表示，艾倫過去沒有被逮捕或定罪紀錄。夏博下令將艾倫羈押到至少本月30日，屆時將再安排聆訊，審酌是否應檢方要求羈押候審。

庭審結束後，美國代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）告訴記者，調查人員之所以認定艾倫的暗殺對象是川普，部分原因是他在事發當晚曾發信給家人，在電子郵件中批評川普為「叛徒」（traitor），並使用了其他侮辱性言詞。當局在艾倫的霰彈槍內發現了彈殼，顯示槍枝曾經開火。

根據官員說法，艾倫在舉辦白宮記者協會晚宴（White House Correspondents' Association Dinner）的華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）預訂房間，從加州搭火車到華府。

艾倫在留給家人的宣言中自稱「友善的聯邦刺客」，並討論針對川普政府高層的計畫。這些官員當時在飯店宴會廳。宴會廳外傳出多聲槍響後，艾倫在安檢站附近一場混亂中被制伏。他未能接近川普或其他參加晚宴的賓客。

哥倫比亞特區聯邦檢察長皮洛（Jeanine Pirro）向記者證實，後續將對艾倫提出更多指控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法