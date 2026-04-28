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    首頁 > 國際

    美軍再秀封鎖成果！伊朗超級油輪硬闖被攔 驅逐艦押送畫面曝

    2026/04/28 09:50 即時新聞／綜合報導
    美國中央司令部再度公布攔截畫面，1艘油輪在阿拉伯海被美軍驅逐艦攔截。（圖擷自美國中央司令部X）

    美國中央司令部再度公布攔截畫面，1艘油輪在阿拉伯海被美軍驅逐艦攔截。（圖擷自美國中央司令部X）

    美國持續以海上行動封鎖伊朗港口船隻進出，不只載運伊朗石油的油輪無法出口，連想駛入伊朗港口的貨輪也無法進入，美國中央司令部再度公布攔截畫面，1艘油輪在阿拉伯海被美軍驅逐艦攔截。

    美國中央司令部今（28日）公布最新海上封鎖畫面，1艘懸掛伊朗國旗的油輪「M/T STREAM」在26日企圖穿越美軍封鎖前往伊朗港口，遭美軍伯克級飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）攔截，現正押送通過阿拉伯海。

    「M/T STREAM」為超大型油輪（VLCC），可裝載200萬桶原油；美軍表示，截至25日已迫使37艘船折返。

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