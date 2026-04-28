昔一缺難求擠破頭 警界「台大」保四巡官統調今罕見「開大缺」

警政署辦理今年第1次巡官統調作業，保四總隊有多達4人申請外調。（資料照）

曾經連2年未開1缺的保四警察總隊罕見開大缺！保一至保七總隊堪稱是每年巡官統調的大熱門，尤其是保四總隊，更是大熱門中的「窄門」，甚至有「極樂保四、警界台大」廣為流傳，不過警政署辦理今年第1次巡官統調作業，保四竟有4人申請外調，若加上部分退休官警，今年堪稱有史以來最多人退休及外調，警界人士預估，這波保四可望出缺4~6缺，除內部升遷，外縣市警官這次很有機會能調進保四了。

今年全國首梯有多達497名巡官請調，每人可填3個志願，依志願序分發，由於不是每人都能如願請調到第1志願單位，因此也就只能退而求其次，選擇第2甚至是第3志願。根據請調名冊，申請調往保四總隊的警官中，第1志願的有31人，第2志願有20人，第3志願的則有7人。

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警界人士指出，保四曾在2022至2023年都沒有開出一缺，曾有1名警官積分高居全國第1也擠不進，是警界公認極難調入的單位。因此能夠如願調到保四的警官，都要去燒香拜佛感謝神明庇佑。會想來保四的原因，不外乎沒有刑事、交通績效壓力，也無需處理外勤的行政業務面對民眾；保四核心功能為保安機動警力訓練、常年訓練、支援各縣市警察局勤務，勤、業務單純；調來保四後，除了退休，不太會想外調，造成一缺難求。

外勤警官除了高積分外，還需運氣好，天時加地利才可能調進保四。這次保四有多達4人請調，背後因素尚待探討，加上部分退休官警，罕見一次出好幾個缺，除了內部升遷，外縣市官警要請調來保四的機率提高許多。

保四總隊在每年巡官統調都擠破頭，一缺難求。（資料照）

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