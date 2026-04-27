安鼠之亂升溫！鼠軍入侵台北市立動物園 台北各區目擊情報連發......

民眾發現老鼠入侵台北市立動物園。（圖翻攝自Threads）

台北市鼠亂未解，大家長蔣萬安到現在都沒有實際作為，引發民眾不滿。近日網上湧現不少老鼠目擊情報，甚至入侵到台北市立動物園，讓大批鄉民直呼傻眼。

有網友27日凌晨在Threads上PO照，驚見北市動物園陸龜展場有老鼠出沒。原PO忍不住點名市長，「蔣萬安到底什麼時候要處理鼠疫啦X！木柵動物園（台北市立動物園的舊稱）改名叫做木柵老鼠園好了！」貼文曝光掀起熱議，底下有民眾也貼出過去逛動物園看見老鼠的目擊情報，可以發現這種情況並不是最近才發生。

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鄉民們直呼誇張，「本來以為是偶發事件，結果點開下面有各種時間的目擊照」、「這很可怕耶，動物園如果有老鼠問題會有跨物種的傳染，而且不能用毒鼠藥」、「可能又是從旅客的包包竄出來ㄉ吧」、「看樣子蔣萬安對勞贖一點辦法也沒有，還說有在處理了」、「蔣不聽就蔣不會，不要逼他了」、「萬安在製造龜鼠感啦」。

今天也有不少網友分享鼠患遭遇，「蔣萬安，請問什麼時候要處理老鼠的問題，我媽在家睡覺被老鼠咬到肚子和手，扯不扯！我家在中山區！」「姪子在國小校園裡有為數不少被老鼠咬破的東西，而且還是大安區的明星小學……連師大學生也跟我說學校裡面超多」、「我家在信義區1樓，老鼠從窗戶掉進來超扯！」「台北市都快變迪士尼樂園了」、「台北一堆鼠窟，超可怕」、「大安區都要哭了，帶狗散步15分鐘在公園可以遇到4隻老鼠」。

今年1月大安區有一名七旬翁感染漢他病毒，發病8天後不治，成為26年來首宗死亡病例，住家周邊捕獲老鼠驗出病毒抗體陽性。從那時開始，北市公共空間發現老鼠的目擊情報遽增，人心惶惶。可儘管蔣萬安社群被灌爆，至今仍未見積極處置鼠患的動作，也因此網上戲稱台北這一系列老鼠亂竄事件為「安鼠之亂」。

有不少網友接連分享在台北市立動物園目擊老鼠的照片。（圖翻攝自Threads）

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