中捷綠線四維國小站土開案再邁一步 5月啟動交屋

中捷綠線四維國小站土開案已取得使用執照，五月交屋。（市府提供）

台中捷運綠線土地開發再邁一步，台中捷運工程局表示，位於中市北屯區四維國小站的土地開發大樓已於今年3月12日取得使用執照，邁入完工交付前最後階段，5月啟動交屋。

此案總投資金額約17.23億元，基地面積約1,955平方公尺（約591坪），總樓地板面積約25,438平方公尺，規劃地上22層、地下5層，設置111戶辦公室及2戶店鋪，以商務辦公機能為主，打造捷運導向的複合式開發空間。

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捷工局長蘇瑞文表示，廠商在取得使照後將接續辦理驗收與交屋程序，預計今年5月啟動交屋作業，逐步完成品質確認與點交，並規劃於2027年起分階段辦理分回不動產標租售，引進企業及多元服務機能進駐。

捷工局指出，此案為捷運聯合開發重要成果之一，整體規劃以大眾運輸導向發展（TOD）為核心，串聯捷運站體、人流動線與商業機能，打造「下車即到、到站即用」的便利商辦據點。

除建築本體外，也同步優化周邊人行空間與開放場域，逐步由以車為主的環境轉型為友善步行與交流的城市空間。

蘇瑞文強調，四維國小站開發案完成後，將有助補強北屯地區商業與服務機能，吸引產業與人潮進駐，帶動區域整體發展。

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