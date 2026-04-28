逆流翻轉人生 台南「鱒魚獎學金」點亮60名逆境學子未來

台南東北扶輪社頒發「鱒魚獎學金」，鼓勵逆境中仍願意奮力前行的孩子。（台南東北扶輪社提供）

台南東北扶輪社長年推動「鱒魚獎學金」，今年共有來自24所國中的60位學生獲得肯定。這項獎學金不以成績論高下，而是聚焦於在逆境中仍願意奮力前行的孩子，象徵一場屬於勇者的「逆流挑戰」。

「鱒魚獎學金」就像一盞在低谷中點亮的燈，也是一股推力。每位獲獎者，都是努力翻轉人生劇本的主角。社長李盛端表示，許多學生來自弱勢家庭或成長環境不利，但在師長陪伴與自身努力下，逐漸找回方向、穩定成長，這樣的轉變值得被社會看見與鼓勵。「鱒魚獎學金」推動至今已逾27年，累計受惠學生近千人。

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該獎學金由建築師劉木賢倡議設立，以鱒魚逆流而上、最終回溯出生地的特性為名，象徵在困境中仍堅持前行、追尋根本的精神。他指出，不同於傳統以學業表現為主的獎項，「鱒魚獎學金」更重視學生面對挫折時的態度轉變與品格成長。

27日晚頒獎典禮中，曾獲獎學生分享自身從迷惘到重新振作的歷程，真摯發言引發共鳴。劉木賢也回顧創立初衷，期盼透過這份支持，在孩子人生轉折處給予力量，陪伴他們找到出口。

此外，多位扶輪社友也以自身經驗勉勵學子，分享從年少輕狂到踏實打拚的歷程，從基層一步步累積實力，最終站穩腳步並回饋社會，成為學生眼中最真實的榜樣。

台南東北扶輪社強調，「鱒魚獎學金」不僅是一份經濟上的援助，更是一份被看見、被相信的力量，期盼讓善的循環持續擴散，陪伴更多孩子勇敢逆流，走出屬於自己的人生道路。

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