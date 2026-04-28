林靖冠退黨遭小草圍剿 嗆：再繼續就爆柯文哲震撼彈！

林靖冠分享自己在民眾黨內所知道的柯文哲。（圖翻攝自林靖冠臉書）

前民眾黨雲林黨部主委林靖冠日前退黨後，數次上政論節目踢爆黨內黑料，引來不少小草出征。面對小草圍攻忍無可忍的林靖冠，昨（27）日在政論節目撂話，如果民眾黨繼續放任支持者攻擊他，他就再爆更多前主席柯文哲的「故事」！

3月和姊姊林淑芬率上百人退出民眾黨的林靖冠，近日公開與白營黨中央槓上。27日他上政論節目《狠狠抖內幕》時透露，他其實早在2023年就想退黨，因為民眾黨就是個徹頭徹尾的一人政黨，他當初加入是因為希望幫助第三勢力成長，為台灣政壇帶來新氣象，可結果是唯柯文哲是從，讓他非常失望。

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林靖冠也證實民眾黨存在「宮廷文化」，有不少跟柯文哲很久的幕僚都會稱呼他「主上」，自視為雍正的柯文哲則會自稱「朕」。而且柯文哲偏好美色，看到年輕貌美的女性都會力邀入黨服務，雖然沒有親眼看到「毛手毛腳」，但阿北的眼神和舉止，讓林靖冠印象深刻，看過很多次類似的場面。

另外，針對有小草或民眾黨網軍圍剿他，批他退黨後變「叛徒」舔綠，上通告抹黑前同志就是為了錢，林靖冠在節目秀出捐款單，表示自己上節目領的通告費全部捐出，不忘狠酸白營立院黨團主任陳智菡及其丈夫許甫，說他不會像那2人一樣在黨內爽領高薪當米蟲。

林靖冠還向民眾黨撂話，如果繼續用網軍打他，他不只放出更多柯文哲的「故事」，而且還會丟出「震撼彈」，「我跟你講，小草（聽到）一定跑！全台灣最了解你（指柯文哲）的5個人，其中一個就是我！」

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