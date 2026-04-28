蔡英文首赴東海大學演講報名爆滿 柯文哲講座停辦

前總統蔡英文將於5月14日將至東海大學當一日客座教授，報名超乎預期踴躍。（校方提供）

前總統蔡英文5月14日將到訪東海大學，以「政治，離我們很遠嗎？」為題，分享8年執政實務觀察，東海校方27日中午開放報名，185個名額一度當機，受到學生熱烈歡迎；有支持民眾黨的校友質疑，柯文哲5月30日講座遭停辦，不知標準在哪裡？也有小草校友稱，身為東海校友，完全無法接受這種不明是非行為。

東海大學政治系學會邀請蔡英文以「政治，離我們很遠嗎？—蔡英文與年輕世代的對話」為題，14日與青年學子進行深度交流，學會強調，講座內容涵蓋蔡英文執政8年實務觀察，更將首度揭露領導者在面臨重大決策時思考脈絡與她的韌性心路歷程。

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蔡英文講座27日中午開放報名，報名系統一度當機引起學生熱議，主辦單位東海大學政治系學會回應，活動原則採全校師生開放報名，其中185個名額中，政治系學生有100名，政治系學會長賴俞靜強調，14日邀請蔡英文走入東海當一日客座教授，希望在大學殿堂分享實務經驗，政治系主任張峻豪說，演講將聚焦於蔡英文從法律與經貿背景，轉身進入政壇並領導政黨心路歷程。

前民眾黨主席柯文哲陷京華城等案，一審被判刑17年，東海大學公共事務碩士在職原邀請柯文哲，5月30日擔任「公共事務菁英講座」講者，主講從醫療到政治，醫師到市長再到主席治理經驗，遭網友揶揄「要教東海大學學生貪污」？講座臨時喊卡取消。陳姓民眾表示，邀請被法院判17年的貪汙犯演講，是要教師生如何貪汙嗎？也有小草校友稱，身為東海校友，完全無法接受這種不明是非行為。

前民眾黨主席柯文哲講座遭取消。（校方提供）

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