伊朗提重啟荷姆茲 魯比歐解析「背後真意」：美國無法接受

針對伊朗提案，美國國務卿魯比歐表示，這對美國與其他國家來說都無法接受。（法新社）

美國新聞網站「Axios」27日報導揭露，伊朗透過巴基斯坦向美國提交新協商方案，同意重啟荷姆茲海峽、藉此結束戰爭，但也要求華府結束對德黑蘭的海上封鎖，被美國視為頭號目標的核協議則留待下一階段處理。針對伊朗提案，美國國務卿魯比歐表示，這對美國與其他國家來說都無法接受。

魯比歐27日接受《福斯新聞》訪問時表示，伊朗對於荷姆茲海峽這條戰略水道的看法，和世界上大多數國家不同。魯比歐強調：「他們所謂開放海峽的意思是，『是的，海峽開放，但前提是你要與伊朗協調、取得我們的許可，否則我們就炸掉你，而且你還要付錢給我們』。」

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魯比歐表示，這樣不代表是「開放海峽」，那是國際水道，他們不能把「伊朗人決定誰能使用國際水道」、「使用水道時必須支付多少費用」的制度正常化，就算是「試圖把這制度正常化」也無法容忍。

魯比歐也在訪問中提到伊朗「分裂」的領導層，並表示伊朗談判代表經常與伊朗政權內部的其他派別意見不合，嚴重限制了和平談判的範圍。魯比歐強調，與伊朗談判最大的障礙是，美國的談判代表不僅僅是和伊朗人談判，這些伊朗人還要跟「其他伊朗人」談判，才能釐清他們能達成什麼協議。

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