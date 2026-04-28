當上台北市長取消雙城論壇？沈伯洋神回：我要辦無限城論壇

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

民進黨台北市長提名人選未決定，但近期拱立委沈伯洋出來挑戰蔣萬安的呼聲越來越高。最近沈伯洋接受資深主播張雅琴訪問，提到一直以備受爭議的雙城論壇是否取消的問題，沈伯洋拋出「台北應該要無限城論壇」，引發網友熱烈討論。

沈伯洋近日近日登上張雅琴主持的政論節目《雅琴看世界》，毫不意外被問到民進黨在台北市長選戰的人選，他是否真的會代表民進黨出線？沈伯洋引用日本知名動漫《葬送的芙莉蓮》主角芙莉蓮的經典語錄「對手比較強就不戰鬥了嗎？」，直言自己不會因為敵人很強就不去戰鬥，對民進黨來說，應該要很負責任的告訴選民，民進黨在台北市的期待是什麼，只要政黨決定了最強人選，最後不管是誰「都會全力以赴」。

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沈伯洋也提到被認為有統戰疑慮的雙城論壇該不該繼續辦的問題，表示近年台灣走向國際，作為首都的台北也應該要跟著走向世界，「你不一定是跟上海，台北應該要無限城論壇才對，跟巴黎、紐約、倫敦、東京……對不對！這才是台北的格調」。張雅琴聽到後進一步追問沈伯洋，如果未來當上台北市長，是否會取消雙城論壇，沈伯洋毫不猶豫回答：「當然，雙城論壇不但不必要，而且雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，要做也是跟民主同盟國家，跟一些先進的一流大城市來辦無限城論壇。」

網友看完紛紛表示，「無限城才符合首都的國際觀啊啊啊啊啊！」、「瘋掉！首都的格調真的是這樣沒錯，台北人真的可不可以這次吃好一點，不要再選草包了」、「不能不推！到底幹嘛要跟上海雙城？沒別的城是不是？」、「我剛講給政治冷感的先生聽，講到無限城論壇他也覺得很讚」、「救命，無限城論壇聽起來超強的好嗎？雙城論壇簡直弱掉了」、「沈伯洋說的這段話讓蔣寶寶照稿念他都說不出來」。

還有不少人馬上想到另一部人氣作品《鬼滅之刃》，「無限城論壇wwww，腦裡突然響起音樂正常嗎？」、「有人看到無限城，跟我一樣腦中出現鳴女嗎？」、「無限城論壇！我真的會愛死漫畫宅市長」、「面不改色的講無限城論壇，我的超人」、「看到無限城眼睛一亮」、「原本以為是反串文，看到影片才發現他真的說要無限城論壇，我會愛死」、「從芙莉蓮走到鬼滅的無限城」。

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