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    首頁 > 政治

    沈伯洋拋「無限城」取代雙城論壇 蔣萬安「鬼滅之刃」回應

    2026/04/28 10:51 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安對沈伯洋要辦「無限城」回應說，「這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？」（資料照）

    台北市長蔣萬安對沈伯洋要辦「無限城」回應說，「這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？」（資料照）

    近來呼聲高的民進黨台北市長提名人選、立委沈伯洋，日前接受資深主播張雅琴訪問時，提到備受爭議的雙城論壇是否取消的問題時，表示台北應該要辦「無限城論壇」，引發網路熱議；台北市長蔣萬安今（28）早回應說，「這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？」

    沈伯洋近日在張雅琴主持的政論節目《雅琴看世界》中，被問到是否真的會代表民進黨出線時，引用日本知名動漫《葬送的芙莉蓮》主角芙莉蓮的經典語錄「對手比較強就不戰鬥了嗎？」直言不會因為敵人很強就不去戰鬥，只要政黨決定了最強人選，最後不管是誰「都會全力以赴」。

    被張雅琴追問若當選台北市長，是否會取消雙城論壇時，沈伯洋表示「當然，雙城論壇不但不必要，而且雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，要做也是跟民主同盟國家，跟一些先進的一流大城市來辦無限城論壇。」

    蔣萬安今天早上出席市政會議前被追問對「無限城」的看法時表示，「這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？」

    另外，有關台北市政府資訊局將與東京都簽署數位領域合作交流備忘錄，每年互訪，蔣萬安表示，雙方是要建立一個長期穩定的交流互訪機制，建立一個AI城市智慧治理的長期合作架構，非常期待相關交流的成果。

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