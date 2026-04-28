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    首頁 > 社會

    鎖港全家超市前道路鈔票滿天飛 好心民眾撿拾送往派出所

    2026/04/28 08:50 記者劉禹慶／澎湖報導
    鎖港全家便利商店前道路，千元及百元紙鈔四處散落。（黃姓民眾提供）

    鎖港全家便利商店前道路，千元及百元紙鈔四處散落。（黃姓民眾提供）

    滿地飛舞的鈔票，今（28）日真實在馬公鎖港里全家便利商店前道路上演，1位路過民眾好心停車撿拾鈔票，全數送往鄰近鎖港派出所代領，約有70000餘元，警方調閱沿途監視器，找尋失主，希望讓錢回歸原主。

    馬公警分局調查指出，今日上午7時20左右1名黃姓男子（73年次）撿到70000餘元，前往鎖港所派出報案，鎖港派出所依拾得物案件受理，並調閱沿線監視器找尋失主中。只是一大早馬路上千元及百元鈔票，在車水馬龍的道路上四處飛舞，成為澎湖人街頭巷尾話題，而且金額數量不少。

    馬公鎖港全家便利商店，位在澎湖201號縣道旁，是進入鎖港及山水社區交通要道，鄰近民宿林立，昨（27）日為花火節第2次試放，大批遊客湧入，也有可能是遊客掉落；由於拾獲時間接近上午上班尖峰時段，黃姓民眾拾獲後，立即送往派出所處理待領，澎湖的民風純樸，再度獲得驗證。

    根據警政署拾得物作業規定，拾得遺失物應從速通知有受領權人，或送交警察機關，警察受理會填寫「拾得物收據」。公告招領6個月內無人認領，由拾得人取得所有權（特殊貴重物品可能變賣後分配）。民眾可利用警政署拾得遺失物管理系統查詢。 受理人員應當面點清物品，並開立「拾得物收據」一式二聯。拾獲民眾若占用，將構成刑法「侵占遺失物罪」。

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