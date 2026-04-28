民眾黨質疑忠孝橋引道為何被重查 李正皓貼通知書寫「貪汙治罪條例」

李正皓貼出廉政署傳票作為證據。（取自臉書）

媒體人李正皓昨（27日）在臉書發文指出，柯文哲的下一案很有可能是「由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案」，表示已有重要關係人被廉政署約談。前民眾黨發言人吳怡萱反擊，2021年監察院早認定沒詐領，現在廉政署又舊案重查，可能又是新一波司法追殺。李正皓今（28日）對此質疑：「重啟調查4個字沒聽過嗎？」並貼出廉政署傳票作為證據。

李正皓表示，民眾黨現在拿監察院調查過忠孝橋引道，所以忠孝橋引道沒問題來當民眾黨的遮羞布，他質疑：「我就問，重啟調查4個字沒聽過嗎？」隨後附上廉政署通知書，案由清楚寫著「貪汙治罪條例」。

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針對吳怡萱的說法，李正皓直言：「最好笑是民眾黨有個小咖還在要求廉政署出來說明為何重啟調查此案。請問妳哪位？廉政署查貪污犯之前還要先跟貪污犯說明為什麼要查你喔？不是最愛講偵查不公開？」

李正皓指出，忠孝橋引道是否有弊案、是否牽扯的到柯文哲，我們靜待廉政署的偵查結果、勿枉勿縱，只是如果連這引道都在查，我保證事證更明確、目標更大的北士科與魚果市場等案，柯文哲一定跑不掉，下半輩子柯文哲真的就在無盡的官司與牢獄之中渡過了。

針對李正皓的指控，吳怡萱表示2021年監察院早認定沒詐領，現在廉政署又舊案重查，懷疑是新一波司法追殺。李正皓今對此質疑：「重啟調查4個字沒聽過嗎？」並貼出廉政署傳票作為證據。（資料照）

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