今日各地溫暖偏熱 明起鋒面來襲、中部以北轉涼

今日白天各地溫暖偏熱，東半部高溫為28、29度，西半部可達31至33度，尤其南部近山區處溫度可能更高。（資料照）

中央氣象署指出，今（28日）風向為東南至偏南風，南方水氣增多，迎風面的花、東地區、恆春半島有局部不定時短暫陣雨或雷雨，南部、東北部地區及基隆北海岸則有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，但午後南部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，民眾外出建議攜帶雨具，以備不時之需。

氣溫方面，預測白天各地溫暖偏熱，東半部高溫為28、29度，西半部可達31至33度，尤其南部近山區處溫度可能更高，中午前後紫外線偏強，至於各地低溫普遍為21至23度，西半部日夜溫差較大，需特別留意。

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空氣品質部分，雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三（29日）、週四（30日）鋒面逐漸通過及東北季風增強，中部以北及宜花天氣轉涼，各地降雨機率增加，易有短暫陣雨出現，兩天中部以北地區都有機會發生局部大雨。週三、週四高溫預測，北部、宜花21至24度，中南部及台東25至30度，澎湖25至29度，金門23至25度，馬祖18至19度；低溫方面，中部以北及宜花19至22度，南部及台東22至24度，澎湖22至23度，金門17至19度，馬祖14至16度。

週五（5月1日）東北季風逐漸減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。週六（5月2日）環境轉東南風，水氣稍增多，各地大多仍多雲到晴、高溫悶熱。

下週日（5月3日）有另一鋒面接近，南部及台東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下週一（5月4日）鋒面南下，中部以北及宜花地區轉為局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 34 24 ~ 33 26 ~ 34 23 ~ 31

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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