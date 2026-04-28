北市成「六都唯一」 陳宥丞：現役軍人子女仍被排除在優先入園之外

台北市議員陳宥丞27日在市議會教育部門質詢表示，有現役軍人反映，台北市現役軍人的子女，是六都唯一沒在優先入學名單順序者，要求研議補救方案。（陳宥丞辦公室提供）

台北市議員陳宥丞27日在市議會教育部門質詢表示，有現役軍人反映，台北市現役軍人的子女，是六都唯一沒在優先入學名單順序者，要求研議補救方案，如果真的不行，教育局應具體承諾明年一定要納入。據了解，含義務役與自願役在內，北市現役軍人約有8000人。教育局回應，面對弱勢保障、國家政策目標與一般家庭需求的競合，會審慎評估並研議。

陳宥丞說，現役軍人除了會遇到突發性值班，也因工作特殊有跨區輪調的需求，教育部去年也建議地方政府將現役軍人的子女，納入優先入學。教育局應參考非營利幼兒園實施辦法，以及公立幼兒園招收辦法，在不影響既有弱勢族群的排序下，現役軍人子女比照辦理。

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陳宥丞指出，基於個資法與國安考量，很難掌握軍人戶籍地，調閱資料顯示，國防部大直總部、空軍司令部、海軍司令部、憲兵指揮部與內湖三軍總醫院與松山分院等都在台北市，軍職家庭密度全國最高，然現有的國防部幼兒園與相關教保中心名額僧多粥少，教育部既已發布指引，北市應把沒有做到的還給人家。

他也不解，六都在一樣的時間點接獲教育部通知，為何新北、桃園、台中、台南與高雄都能在115學年度納入，台北市卻慢半拍，要求兩週內研議補償跟補救方案，倘若真的不行，116（學）年度一定要納入。

教育局回應，公立及非營利幼兒園招生登記是否增列軍人子女為優先招收對象，涉及公共資源分配，需考量各種身份幼兒的需求優先順序與一般幼兒家長的中籤機會，面對弱勢保障、國家政策目標與一般家庭需求的競合時，會審慎評估，並研議116學年（度）把軍人子女納入優先對象。

教育局說明，相較於基層部隊多在中南部，首都軍官幕僚與文職人員密集，都會區作息型態適合「職場教保中心」，對於協助國防單位設立職場教保中心，給予專案輔導與行政流程簡化，同時媒合委託公益法人經營，經驗豐富，與其他縣市相較，大幅降低國防單位設立職場教保中心的難度。

除此之外，北市鼓勵且獎補助政府機關構設置職場互助教保服務中心，家數為全國之冠，以國防部及其所屬機關設置的職場教保中心來說，北市8間、台中4間、高雄3間、新北與桃園各2間、台南1間，北市家數為六都最多。

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