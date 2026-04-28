游盈隆：中選會有6大挑戰 中國介選 須提高警覺

中選會昨舉行主委交接典禮，新主委游盈隆致詞時提出中選會正面臨中國介選等六大挑戰，直言中共介入台灣選舉早已是常數，必須提高警覺。（記者廖振輝攝）

中選會昨舉行主委交接典禮，由行政院秘書長張惇涵擔任監交人，新主委游盈隆及李禮仲、蘇子喬、蘇嘉宏三位委員正式就任。游盈隆致詞時提出中選會正面臨中國介選等六大挑戰，並直言中共介入台灣選舉早已是常數，而非變數，今年中國當局更成立「因應台灣地方選舉工作專組」，中選會必須提高警覺，絕不可掉以輕心。

游掌中選會 示警深偽訊息衝擊選情

游盈隆指出，在未來任期中，至少有兩大任務要完成，包含今年的九合一地方選舉及二〇二八總統暨立委大選。他會努力打造一個絕對超然、公正、客觀、中立與專業的中選會。然而，目前AI與網路時代深偽訊息衝擊選情，已經是全球民主國家共同面臨的難題。幾乎所有民主國家都如臨大敵，台灣也不例外，即將到來的台灣九合一地方選舉，如何有效因應防不勝防的深偽訊息左右選情，傷害選舉公平性，是絕對不可忽視的課題。

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北京設台灣選舉專組 不可掉以輕心

針對中國介選問題，游盈隆直言，中國介入台灣選舉由來已久，最早是一九九六年台灣總統大選，公然以發射飛彈，文攻武嚇，製造軍事危機試圖影響選情；此後，每一場總統大選都少不了中共對台的恫嚇、干擾與威脅。今年中國當局更史無前例、毫不避諱成立「因應台灣地方選舉工作專組」，直接接受中共中央對台工作領導小組指導，中選會必須提高警覺，絕不可掉以輕心。

除中共介選、AI深偽訊息問題，游盈隆也提到其餘四大挑戰，包含中選會如何適當處理立院所提公投案、公投綁大選、不在籍投票、中配參政權爭議等。

針對中國介選問題，國安局四月初也向立院報告，指今年底台灣將舉行「九合一」地方公職人員選舉，中共勢必透過假訊息、假民調、落地招待等複合式手法介選。對此，法務部也著手以各種方式因應，包括成立專責查察體系、強化深偽情資研析與鑑識量能、升級賭盤查察模式、速查嚴辦境外勢力介選、強化檢舉獎金宣導。

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