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    中國進口製毒化學品 桃園山區破製毒廠 起出黑市2.5億喵喵

    2026/04/28 05:30 記者陳建志、歐素美、翁靖祐／綜合報導
    刑事局偕同調查局去年9月在桃園平鎮山區破獲製毒工廠，現場查扣大批毒品成品、半成品與製毒工具。（記者陳建志翻攝）

    刑事局偕同調查局去年9月在桃園平鎮山區破獲製毒工廠，現場查扣大批毒品成品、半成品與製毒工具。（記者陳建志翻攝）

    製毒集團以鋼鐵製品名義，掩護從中國進口製毒化學品來台製毒，檢、警蒐證後發動查緝，在桃園市平鎮區的製毒工廠，當場查獲約二百公斤的「4-甲基甲基卡西酮」（喵喵）成品、半成品，黑市價近二．五億元，逮捕鍾姓製毒嫌犯和黃姓同夥，檢方近日依毒品罪嫌將兩人起訴。

    以鋼鐵製品名義 掩護毒品原料

    製毒嫌犯、同夥 毒品罪嫌起訴

    刑事警察局偵六大隊第四隊隊長劉永畯表示，去年三月間接獲情資，有毒品犯罪集團以鋼鐵製品名義，自中國進口一批約一六〇公斤製毒化學品來台疑供製毒，立即組成專案小組，除報請桃園地檢署指揮，並與調查局航業調查處台中調查站共同擴大偵辦。

    檢、警蒐證完成熟，去年九月廿六日，到桃園市平鎮區偏遠山區的鐵皮屋製毒工廠攻堅，當場壓制逮捕正在製毒的鍾姓男子（四十歲）和同夥黃姓男子（四十六歲），現場查扣第三級毒品甲基甲基卡西酮（喵喵）成品三公斤、半成品一二一．三五公斤、第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」七十六．六六公斤、製毒器具等證物，將兩人依毒品罪嫌送辦，檢方近日偵結起訴。

    警方表示，該批喵喵成品和半成品，約可製成五十萬包的毒品咖啡包，初估黑市價達二．五億元。

    警方發現，鍾嫌因缺錢花用，透過自學而會製毒，且為避免製毒過程散發刺激化學氣味引人注意，由黃嫌提供偏遠山區鐵皮屋，並藉周圍養殖業所產生之惡臭掩蓋氣味，掩人耳目。

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