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    首頁 > 生活

    孩子的笑聲不嫌晚！補辦兒童節活動 毛怪、騎士、恐龍來陪玩

    2026/04/18 16:19 記者吳俊鋒／台南報導
    「見習騎士團」華麗現身，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    「見習騎士團」華麗現身，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康東橋社區今天補辦兒童節慶祝活動，以「卡隆傳說」為主題，打造奇幻冒險的實境闖關遊戲，毛怪、騎士團、恐龍大軍等一起現身，陪伴小朋友玩樂，歡笑聲洋溢。

    「卡隆傳說」親子聯歡由永康東橋社區管委會聯合會等單位共同舉辦，原本在兒童節登場，因當天大雨而延至今日，下午開幕式，活動為期2天。

    立委陳亭妃、謝龍介，以及議員陳秋萍、朱正軒、李鎮國，還有永康區長李皇興等人都到場，聯手揭幕，活動正式展開；16世紀荷蘭的「見習騎士團」華麗現身，並進行誓師大師，全副武裝的扮相，引人矚目。

    知名的缺席舞團恐龍大軍同步登場，演出有趣的「吃人」戲碼，毛怪群也一起出現，小朋友爭相合影，氣氛熱烈。

    東橋社區管委會聯合會理事長邱鵬勳說，活動設計以法蘭索斯•卡隆的相關歷史傳說為靈感，再結合奇幻與實境等元素，規劃3大主題體驗，包含尋寶、騎士試煉、金色羽毛神秘事件，讓小朋友歡度週休假期。

    恐龍出場，與大小朋友玩在一起。（記者吳俊鋒攝）

    恐龍出場，與大小朋友玩在一起。（記者吳俊鋒攝）

    大、小恐龍現身，親子們玩得相當開心。（記者吳俊鋒攝）

    大、小恐龍現身，親子們玩得相當開心。（記者吳俊鋒攝）

    東橋社區補辦兒童節聯歡活動，透過角色扮演，帶來奇幻的視覺氛圍。（記者吳俊鋒攝）

    東橋社區補辦兒童節聯歡活動，透過角色扮演，帶來奇幻的視覺氛圍。（記者吳俊鋒攝）

    立委陳亭妃也到場與大小朋友同樂，玩起「恐龍吃人」的趣味互動。（記者吳俊鋒攝）

    立委陳亭妃也到場與大小朋友同樂，玩起「恐龍吃人」的趣味互動。（記者吳俊鋒攝）

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