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    首頁 > 生活

    白沙屯媽保庇！幼女心臟病奇蹟痊癒 南投市代會副主席進香還願

    2026/04/18 16:30 記者劉濱銓／南投報導
    白沙屯媽祖進香吸引全台信眾朝聖，南投市民代表會副主席張秦瑞，此次也徒步隨行，以答謝媽祖庇佑女兒心臟病痊癒。（民眾提供）

    白沙屯媽祖進香吸引全台信眾朝聖，南投市民代表會副主席張秦瑞，此次也徒步隨行，以答謝媽祖庇佑女兒心臟病痊癒。（民眾提供）

    白沙屯媽祖進香吸引全台信眾朝聖，其中南投市民代表會副主席張秦瑞，因1歲女兒先天心臟發育不全，四處求醫都面臨必須開刀的命運，年初張向媽祖許願，盼女兒能免開刀並痊癒，就在2月底回診後，女兒奇蹟康復無病徵，張便藉由此次媽祖進香，徒步從苗栗走到雲林，除了感謝媽祖庇佑，也實現當初祈願的承諾。

    張秦瑞表示，女兒出生時心臟發育不健全，四處求醫都診斷出必須開刀治療，如不開刀就只能等待奇蹟，因此還領有重大傷病卡。

    今年初他就到苗栗白沙屯拱天宮向媽祖祈求，順利讓女兒成為媽祖的「義女」，盼在媽祖庇佑下能健康痊癒不用開刀，並默默向媽祖承諾，未來進香將會徒步陪走。

    2月底女兒回診，醫師檢查已無病徵，不需開刀了，不僅令他相當振奮，醫師甚至比他還開心，他為答謝媽祖，就決定要從苗栗跟著媽祖鑾轎一路步行到雲林進香，走了3天半、100多公里路程終於完成。

    張秦瑞說，此行為女兒而走，除了感謝媽祖，也是履行祈願的承諾，一路上看見許多虔誠的信眾，讓他感受到人神之間的互動與感動，未來女兒長大，有機會也想與她再陪著媽祖一起走。

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