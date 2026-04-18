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    首頁 > 生活

    科技禦災！彰化槽車事故 化學署出動「履帶式偵檢機器人」應變

    2026/04/18 16:10 記者吳柏軒／台北報導
    彰化發生槽車翻覆事故，環境部化學署出動「履帶式偵檢機器人」緊急應變，降低第一線人員風險。（環境部提供）

    彰化發生槽車翻覆事故，環境部化學署出動「履帶式偵檢機器人」緊急應變，降低第一線人員風險。（環境部提供）

    機器人立功！昨（17日）凌晨，彰化縣台61線南下161公里處發生醋酸甲酯槽車翻覆事故，導致所載液體外滲路面，環境部化學物質管理署第一時間啟動緊急應變機制，調度中區環境事故專業技術小組馳援，並運用「履帶式偵檢機器人」投入應變，代替救災人員深入熱區，成功將風險降至最低。

    化學署表示，化災事故現場常充斥毒性物質，第一線人員進入「熱區」面臨暴露風險，故2022年起導入我國自製的「履帶式偵檢機器人」，具多角度影像，可確認現場細節，並搭配熱影像系統與氣體監測設備，即時評估洩漏槽體液位及破孔定位，如彰化槽車事故，便回傳偵測的爆炸下限（LEL：0％）、硫化氫（H2S：0 ppm）、氧氣（O2：21.2％） 及一氧化碳（CO：0ppm）等數據，提供現場指揮官精準決策。

    化學署指出，在履帶機器人精準偵測的同時，彰化縣消防局亦同步出動「消防機器人」進行水霧防護與降溫，有效降低物質揮發風險，強化槽體扶正作業的安全管理。

    化學署說明，履帶機器人的運用，確實降低了第一線技術人員的暴露風險，強化整體應變效率，今年2月也已購置第2輛投入應變；還在去年引進國內第一隻「四足機器犬」，除了有相同的偵檢能力外，其克服障礙地形的功能更佳，可深入倒塌建築物內執行任務，未來將持續精進相關新技術導入，深化區域聯防機制，以系統性的科技韌性守護民眾生命財產與環境品質。

    「履帶式偵檢機器人」具備多角度影像，還搭配熱影像系統與氣體監測設備，可讓操作者即時掌握化學災害現場情況。（環境部提供）

    「履帶式偵檢機器人」具備多角度影像，還搭配熱影像系統與氣體監測設備，可讓操作者即時掌握化學災害現場情況。（環境部提供）

    環境部化學署也在去年引進國內首隻「四足機器犬」，可深入倒塌建築物內執行任務。（環境部提供）

    環境部化學署也在去年引進國內首隻「四足機器犬」，可深入倒塌建築物內執行任務。（環境部提供）

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