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    首頁 > 生活

    去年僅16名新生兒！苗栗三灣公所砸重金「催生」最高補助10萬

    2026/04/18 16:04 記者彭健禮／苗栗報導
    三灣鄉公所為了刺激生育率，提高鄉內生育補助為第一胎8萬元、第二胎9萬元、第三胎起每胎10萬元，今年7月1日起實施；圖為鄉長李運光與鄉代廖順和到鄉立幼兒園發贈兒童節禮品商品卡。（三灣鄉公所提供）

    三灣鄉公所為了刺激生育率，提高鄉內生育補助為第一胎8萬元、第二胎9萬元、第三胎起每胎10萬元，今年7月1日起實施；圖為鄉長李運光與鄉代廖順和到鄉立幼兒園發贈兒童節禮品商品卡。（三灣鄉公所提供）

    賴清德總統表示，少子化已是國安問題。苗栗縣三灣鄉公所為了刺激生育率，提高鄉內生育補助為第一胎8萬元、第二胎9萬元、第三胎起每胎10萬元，獲代表會通過並於昨（17）日臨時會完成預算追加，今年7月1日起實施。第一胎補助金額，全縣僅次於通霄鎮的每胎9萬元，但第二胎起是全縣最高。

    三灣為純樸農鄉，地方產經條件，致青壯族群外移，人口流失，連帶讓新生兒數持續低迷，全鄉去年度僅16名新生兒。不僅不到左鄰頭份市平均一個月的40名新生兒，較右舍南庄鄉去年度50名新生兒，也僅三分之一強。

    鄉公所提案修正鄉內婦女生育補助，由第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上每胎5萬元，提高為第一胎8萬元、第二胎9萬元、第三胎起每胎10萬元，於2月代表會臨時會獲審議通過並於昨天臨時會完成預算追加，拍板於今年7月1日起實施。

    三灣鄉公所財福課並說明，胎數計算方式，也包含現有子女數，例如家中現已有1名子女，今年7月1日以後再出生1名子女，即屬第二胎，發給9萬元；若家中已有2名子女，今年7月1日以後再出生之子女，則每胎發給10萬元。

    鄉長李運光表示，三灣整體生活條件不比頭份，但與南庄相近，南庄鄉公所自前年起提高生育津貼為第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎以上8萬元後之數據顯示，生育補助政策還是對年輕家庭有誘因。因此，公所希望透過更完善的福利措施，讓鄉親願意留居育子。

    苗栗縣三灣鄉公所為了刺激生育率，提高鄉內生育補助為第一胎8萬元、第二胎9萬元、第三胎起每胎10萬元，今年7月1日起實施。（圖由三灣鄉公所提供）

    苗栗縣三灣鄉公所為了刺激生育率，提高鄉內生育補助為第一胎8萬元、第二胎9萬元、第三胎起每胎10萬元，今年7月1日起實施。（圖由三灣鄉公所提供）

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