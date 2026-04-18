嘉市鞦韆節傳承逾200年 12米高竹架比膽識技藝讓日本團隊驚奇

嘉義市鞦韆節今天登場。（記者林宜樟攝）

傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕登場，現場集結不同年齡及世代的選手在12公尺高的鞦韆架上比技藝、比膽識，來自日本的熊本市教育委員會遠藤洋路教育長帶領教育團隊參訪，親身體驗台灣傳統宗教活動，直呼驚奇。

嘉義市長黃敏惠、市議長陳姿妏及多位議員今天參與鞦韆節，參拜、祈求國泰民安；黃敏惠表示，活動起源於200多年前清代，先民來到現今光路里一帶開墾，遭逢旱災和瘟疫，因玄天上帝指示救助眾生，先民奉神意搭設竹鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除，因此每逢農曆閏年3月玄天上帝聖誕前後舉辦高空盪竹鞦韆慶典，2008年起市府為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理，眾多好手為了比賽訓練體魄、規律運動，讓傳統民俗與現代運動接軌。

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光路里長林昇賢感謝各界支持，在市府重視下鞦韆節成為城市重要的無形文化資產，並正名為「嘉義市鞦韆節」，讓更多人看見嘉義市傳統文化。

市府民政處表示，鞦韆節遵照古法所搭設的竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用一根釘子與螺絲，竹子由專業團隊從山裡仔細挑選、經過特殊工藝製作，代代相傳。市府文化局、觀光新聞處等單位記錄並製播「鞦韆節由來」及「鞦韆架架設技法」等節目，讓教育的意義更加彰顯。

嘉義市長黃敏惠（中）向來自日本的教育團隊宣傳嘉義市鞦韆節。（記者林宜樟攝）

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