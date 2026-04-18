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    首頁 > 生活

    肯定兒托法通過重要一步 19托育團體提3原則應納子法

    2026/04/18 15:59 記者楊綿傑／台北報導
    立法院日前三讀通過「兒童托育服務法（兒托法）」，托育團體發聲明要求兒童隱私保障、家長同意權、影像調閱比例原則等應落實於子法。（資料照）

    立法院日前三讀通過「兒童托育服務法（兒托法）」，托育團體發聲明要求兒童隱私保障、家長同意權、影像調閱比例原則等應落實於子法。（資料照）

    立法院日前三讀通過「兒童托育服務法（兒托法）」，全國各地19個托育團體今發聲明表示肯定，但也對兒童隱私保障、家長同意權、影像調閱比例原則等未能納入規範感到遺憾，呼籲應落實於子法。

    日前三讀通過之「兒托法」總計6章、94條，包含提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待（照顧）案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共化托育機構等5大面向。

    托育團體的聯合聲明指出，法案的通過為托育政策建立法律基礎的重要一步，但母法未納入兒童隱私保障、家長同意權、影像調閱比例原則，恐造成幼兒日常生活影像遭過度蒐集與不當使用，並削弱家長做為法定代理人的權利。

    因此，托育團體的聲明呼籲，衛福部在後續子法訂定過程中，務必納入「隱私保障」，以避免全面即時監控，確保幼兒生活不受不當侵害；以及「家長同意」，即影像上傳與調閱必須以家長書面同意為前提；還有「調閱有限度」，調閱者限於事業主管機或司法人員，且僅在具體事證或調查需要時方可調閱，並建立分級管理制度，確保有紀錄、責任人，避免濫用。

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