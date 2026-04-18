新北閱讀節登場 走讀活動4/20起免費報名

2026新北閱讀節「聽見．樂讀」今（18）日在三重登場。（新北市立圖書館提供）

2026新北閱讀節「聽見．樂讀」今（18）日在三重登場，新北市長侯友宜表示，新北閱讀節今年已邁入第11年，每年以不同主題努力擴大觸及，培養全民閱讀習慣，今年結合音樂辦理，5月2日新北詩歌節接棒登場。市立圖書館館長吳佳珊表示，2026新北閱讀節活動除了兩天的「閱讀市集派對」，還推出「旅讀巴士」走讀活動，4月20日起免費開放報名。

市圖指出，「旅讀巴士」有5條主題路線，分別為4月25日「哼著滬尾小情歌，打開感官牽起雨天的尾巴」、5月2日「陶出日常去玩土—技術之外，設計還有話要說！」、5月9日 「好潮的漁獲探險隊，出發找尋海派的生活記憶」、5月16日「打拼的味道，這叫新北感性」、5月23日「深入神秘八里，跟先人說嗨」。

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市圖表示，各區分館同步推出生態、老街古城巡禮、異國美食等三大主題、走讀行程，邀大家一起來閱讀微旅行，走讀活動4月20日起免費開放報名；教育局也推出「新北校園閱讀週」活動，即日起至4月26日，到新北市各區圖書分館借書，便能兌換校園通點數，文化局、社會局、環保局也同步舉辦多場走讀活動，包括黃金博物館「礦山文化健走」、淡水古蹟博物館「淡江大橋的歷史視線」、社會局「女路走讀」、環保局「綠團走讀」、坪林區公所賞螢活動、與深坑區公所賞桐之旅等。

市圖補充，詳細活動資訊及報名方式請至市圖網站查詢。

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