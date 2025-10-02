為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「一堆汽機車險擦撞」 他PO片打臉北市府稱拆公館圓環改善交通

    2025/10/02 14:48 即時新聞／綜合報導
    一名機車騎士今（2）日PO出行車記錄器，顯示不少汽機車想右轉往羅斯福路113巷，卻因此卡到直行車，險釀擦撞事故。（Threads網友「jyunting01」授權提供）

    一名機車騎士今（2）日PO出行車記錄器，顯示不少汽機車想右轉往羅斯福路113巷，卻因此卡到直行車，險釀擦撞事故。（Threads網友「jyunting01」授權提供）

    台北市政府將公館圓環拆除改建成「正交路型」後，於9月30日迎接首個上班日，北市長蔣萬安與副市長李四川皆宣稱「車流整體還算順暢」，然而通勤民眾遇到嚴重壅塞等實際情況，與2人說詞完全不同，引爆民怨四起。今（2）日一名機車騎士PO出行車記錄器，顯示路上汽車與機車險些發生擦撞的危險畫面。

    據了解，今日一早仍有許多通勤族在臉書、噗浪（Plurk）、Threads等社群平台分享，從新店到羅斯福路、中永和過福和橋到公館等地點，持續出現大塞車等交通亂象。網友「jyunting01」也分享自己的行車記錄器影片，顯示不少通勤族仍不熟北市規畫的最新車流路線，想右轉往羅斯福路113巷，卻因此卡到直行車，險釀擦撞事故。

    另有女網友發文哀嘆，自己上個月30日提早出門上班，不料仍受困在塞車隊伍中，導致上班遲到且全勤獎沒了；然而事後她被其他網友抓包，同月15日曾在臉書向國民黨立委徐巧芯留言回報，「我覺得比我想像的好很多欸，原本以為會很慘，提早出門結果根本不需要提早」，讓網友們直言現場的塞車情況，似乎有變更嚴重的趨勢。

    對於民眾抱怨北市魯莽拆除公館圓環，造成公車大排長龍、汽機車壅塞等交通亂象，北市府副發言人葉向媛強調，社民黨議員苗博雅的保留地下道方案才是「交通災難」，聲稱歷來重大交通改革「至少需要2週觀察期」，認為目前滾動調整的改善措施已初步見效，「魯莽拆除」不是事實，不該抹煞市府交通局、工務局、警察局同仁的努力。

    相關新聞請見：

    公館圓環還是堵！網友：今天「瘀青」的是羅斯福路
    拆公館圓環後首個上班日 李四川目睹機車擦撞騎士摔地
    苗博雅批拆公館圓環決策草率 北市府反擊：保留地下道才是災難
    公館圓環首個上班日塞爆！ 民眾實測「時間翻倍」批李四川廢物
    公館圓環塞車崩潰「全勤獎沒了」……她2週前才回徐巧芯：不用提早出門
    公館天橋「感謝蔣市府提早完工讓大家塞在路上」掀網共鳴：感謝標語超人

