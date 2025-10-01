台北塞車還不夠！YouBike突大當機 民眾「協尋」蔣萬安譙翻

北北桃Youbike2.0今晚6點多開始發生大當機。Youbike示意圖。（資料照）

台北市公館圓環改建為「正交路型」，衍生許多交通亂象，周邊路段陷入嚴重壅塞，尤其是上下班尖峰時段，民怨爆棚。而今（1日）晚塞車就算了，共享單車YouBike還大當機，大批民眾傻眼，紛紛在網上PO文幹譙，「協尋」台北市長蔣萬安出來打球！

北北桃Youbike2.0今晚6點多開始發生大當機，不少人相當惱火，尤其是在公館圓環附近借車民眾紛紛在網上PO文，「講不聽是不是帶賽啊？公館圓環等紅燈之後，現在腳踏車不能借也不能還，一堆人傻眼貓咪」、「台北人不可能這麼衰吧，塞車就算了，附近的Youbike還不能騎，真的晚安講不聽的大小姐」、「我預期看到塞車，結果是youbike災情！到底！」、「蔣萬安踹共！」、「真是謝謝蔣不聽欸，今天下班還特別塞」、「呼叫蔣萬安市長，Ubike都不能借車了！大當機誰知道發生什麼事？」

請繼續往下閱讀...

據悉，北北桃YouBike系統當機災情持續1個多小時，微笑單車公司說明，經查為後台主機網路連線異常，公司已經陸續修復，現正觀察整體修復狀況與穩定性，，公司目前陸續到各場站測試租借，系統異常期間如有造成款項爭議，公司一定從寬處理。微笑單車公司官網已經貼出系統恢復正常營運公告。

YouBike大當機，讓大批民眾相當傻眼，紛紛在網上PO文幹譙。（圖翻攝自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法