    首頁 > 生活

    公館天橋「感謝蔣市府提早完工讓大家塞在路上」掀網共鳴：感謝標語超人

    2025/10/01 15:11 即時新聞／綜合報導
    台北市公館天橋出現「感謝蔣市府提早完工讓大家塞在路上」的布條，引發社群熱烈討論。（@jinjin_su/Threads授權提供）

    台北市公館天橋出現「感謝蔣市府提早完工讓大家塞在路上」的布條，引發社群熱烈討論。（@jinjin_su/Threads授權提供）

    上稿時間：11:47 更新時間：15:11

    台北市政府耗時17天完成公館圓環改建工程，將原本預估的65天工期壓縮至不到四分之一。昨（9月30日）為完工後首個上班日，市府宣稱「整體車流還算順暢」，但實際上周邊交通卻大打結，引發民怨。今（10月1日）早上，公館水源市場前天橋驚見一面布條，寫著「感謝蔣市府提早完工讓大家塞在路上」，立刻在社群引發熱議。

    臉書粉專「Mr.柯學先生」稍早發文分享，公館天橋上掛著一面標語「感謝蔣市府提早完工讓大家塞在路上」，直呼「我快笑死！哪位網友這麼有才」。

    布條在臉書、Threads等社群曝光後引發熱議，不少網友感謝標語超人並留言嘲諷：「市民的無言抗議」、「再這樣貼標語，小心蔣不聽連天橋都給你拆，讓你貼都別想貼！」、「且看且珍惜，國民黨執政縣市救災很失能，拆標語很快地」、「標語超人超級嘴替英雄！」

    也有人提到，之前看到一篇貼文是布條被拆掉後還裝攝影機，直言國民黨根本把這個當北京四通橋抗議事件處理，甚至有人建議，標語可以換成國民黨立委徐巧芯的金句「你只是在等紅燈，騙我沒有騎過車？」

    製作布條的網友也發文回應，表示「昨天的塞車之苦，萬安可能聽不到，但我聽到了」。他強調自己是想替上班族發聲，並提醒：「機車族朋友記得帶瓶運動飲料，塞車流汗一小時很需要補充電解質，大家辛苦了（拍拍）」。

    台北市公館天橋出現「感謝蔣市府提早完工讓大家塞在路上」的布條，引發社群熱烈討論。（擷取自Mr.柯學先生/臉書）

    台北市公館天橋出現「感謝蔣市府提早完工讓大家塞在路上」的布條，引發社群熱烈討論。（擷取自Mr.柯學先生/臉書）

    熱門推播