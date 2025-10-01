苗博雅批拆公館圓環決策草率 北市府反擊：保留地下道才是災難

台北市議員苗博雅再轟蔣萬安拆除工館圓環的決策魯莽。（資料照）

公館圓環正交路型啟用後第一個上班日，周邊塞爆，台北市議員苗博雅批評「草率決策交通災難，必須立刻改善！」在公車專用地下道填平已成定局的情況下，市府只剩4招配套措施。北市府副發言人葉向媛表示，苗博雅之前所提的保留地下道方案，會造成2年的交通黑暗期，才是真正的交通災難；根據交通局的經驗，歷來重大交通改革至少需2週觀察期，目前滾動調整的改善措施已在今早初步見效。

苗博雅昨在臉書批評說，拆除公館圓環填平公車專用地下道是「草率決策交通災難，必須立刻改善」。她從5月底不斷提出警告，市府不想花力氣找更好的方案，只忙著消滅提出問題的人。現在公車大排長龍，汽機車壅塞都實現，市府只有調整紅綠燈秒數、疏散替代道路、請公車族改搭捷運、請市民提早出門4招，不管什麼辦法，市民已因為莽撞市長受害，為了成全魯莽的拆除神話而付出代價！

葉向媛反擊說，苗博雅的保留地下道方案才是真正的「交通災難」。根據交通局經驗，歷來重大交通改革至少需要2週觀察期，目前滾動調整的改善措施已在今早初步見效；公館圓環工程經過審慎完整的評估，「魯莽拆除」不是事實，更不該抹煞市府交通局、工務局、警察局同仁的努力。

葉向媛指出，苗博雅意圖以首個上班日的事故數否定拆除圓環的安全提升效果，但拆除圓環完工至今，警局成案數每日平均0.3件，比拆除前更低，質疑不成立。她強調，經連夜進行優化調整，今早羅斯福路往北、福和橋往台北等路段，比昨天明顯改善。

