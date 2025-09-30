為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拆公館圓環後首個上班日 李四川目睹機車擦撞騎士摔地

    2025/09/30 12:28 記者何玉華、廖振輝、董冠怡／台北報導
    台北市公館圓環拆除、公車地下道填平施工暫告一段落，基隆路與羅斯福路正交路口通車後30日首個通勤日依舊考驗車況，上午7時許路口發生一起機車擦撞車禍。（記者廖振輝攝）

    今（30）日是台北市公館圓環拆、填平公車地下道後第一個上班日，基隆路與羅斯福路正交路口交通情形備受關注，台北市副市長李四川一早到現場關心，當場目睹路口發生機車擦撞車禍，在場的李四川與官員立即上前協助。而西往東進入台北市的綠燈秒數雖已變長，仍紓解不了車流。

    早上7點多，公館圓環已經有不少車流，新北市永和區民眾經福和橋進入台北市，有機車騎士下福和橋抵達羅斯福路口前，降速停等紅燈，遭後方來不及煞車的機車撞上，騎士倒地，李四川及官員見狀上前協助，所幸無大礙。

    正交路口以西往東從福和橋進入台北市的車流最多，雖然綠燈秒數已經變長，但仍大排長龍，也有機車騎士不清楚新動線差點誤闖車陣，義交趕緊指揮提醒。

    記者在現場觀察發現，不僅機車道大排長龍，汽車雖然提前在橋上分流，但下橋後，公車要換往內側車道左轉公車專用道，直行的車輛會跨到機車道，交織的情形顯得混亂，未如平面圖規劃的分流良好。

    在場的副市長李四川（左）與官員上前協助。（記者廖振輝攝）

