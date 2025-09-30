為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公館圓環首個上班日塞爆！ 民眾實測「時間翻倍」批李四川廢物

    2025/09/30 11:17 即時新聞／綜合報導
    台北市公館圓環拆除、公車地下道填平施工暫告一段落，基隆路與羅斯福路正交路口通車後30日首個通勤日依舊考驗車況，台北市長蔣萬安（左二）、副市長李四川（左一）前往視察。（記者廖振輝攝）

    台北市公館圓環拆除、公車地下道填平施工暫告一段落，基隆路與羅斯福路正交路口通車後30日首個通勤日依舊考驗車況，台北市長蔣萬安（左二）、副市長李四川（左一）前往視察。（記者廖振輝攝）

    公館圓環拆除後首個上班日，台北市長蔣萬安與副市長李四川今（30日）早上7點半就到場視察，並聲稱車流「整體還算順暢」。不過實際情況卻讓民眾大喊崩潰，從中永和過福和橋到公館，以及新店往公館的羅斯福路大塞車，甚至一路回堵到羅斯福路五段，引發大批民眾抱怨。

    有民眾實測發現，今早搭乘公車的時間比圓環施工期間多花一倍。她在「Threads」發文表示，上午7時40分上車、9時才下車，全程耗時1小時20分鐘，圓環施工時期僅需30至40分鐘，光是從師大分部站到公館站就卡了4分鐘，司機甚至問她「你真的不去搭捷運嗎？」

    原Po怒批李四川，「那個說改成正交路口只會塞幾秒的李廢物，你要不要為今天大塞車負責？」更指出市府拆圓環是以安全為由，但過去7年僅發生擦撞，若未來7年出現任何A1死亡事故，「你們兩個官兒，要拿什麼來負責？」

    相關貼文引發熱議，不少網友直呼：「對向日常，今天竟然塞超過景隆街，實在嘆為觀止，脆上看到網友說塞到景美去了」、「還有徐巧芯、羅智強這兩個立委，這兩個選區跟公館圓環高度相關的立委，不為民喉舌就算了，整天拚命幫市府洗地」

    也有塞車苦主分享自身經歷，「我今天塞在師大分部超過三個紅綠燈，叫車等超久，過羅斯福也等超久，強拆前最多15分鐘的時間，現在花我45分鐘，然後在電梯遇到因為羅斯福塞車也遲到的同事」、「從滬江高中（景美捷運前一站）8點上650公車，9點08分才到基隆路」。

    在 Threads 查看

