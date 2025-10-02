公館圓環還是堵！網友：今天「瘀青」的是羅斯福路

Google地圖即時路況顯示，羅斯福路往公館方向今早一片「紅通通」。（圖擷自Threads）

台北市公館圓環拆除改建為「正交路型」上班日第四天，今（2日）早通勤族再度面臨壅塞路況，只不過嚴重回堵路段從「福和橋往公館方向」變成「羅斯福路往公館方向」，據Google地圖即時路況顯示，羅斯福路一片「紅通通」，也讓網友嘲諷稱，「今天瘀青的是羅斯福路」。

公館圓環路況近日持續在社群媒體Threads引發討論。有網友上午發布貼文表示，「7:32 今天瘀青的是羅斯福路」，並附上Google地圖即時路況，只見「羅斯福路往公館方向」因車流量大顯示為「紅色路段」；同位網友隨後又發布貼文稱，「7:45 羅斯福路不能走」，透露通勤族的無奈。

請繼續往下閱讀...

網友見狀紛紛在貼文下方留言，「每日盲盒」、「今天7:30經過又變塞了」、「每天都要猜猜看」。也有網友推測可能原因表示，「福和橋往台北特別順，可能今天綠燈秒數有讓給我們」、「輪流調燈號，讓網軍跟記者有機會拍下沒塞車的道路影片」。

網友上午在Threads表示，「今天瘀青的是羅斯福路」，並附上Google地圖即時路況。（圖擷自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法