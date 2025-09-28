為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復大馬村接獲中央通知提早有序撤離 許美華：其他村慘劇是人禍

    2025/09/28 09:53 即時新聞／綜合報導
    許美華指出，媒體訪問光復鄉大馬村村長王梓安，顯示大馬村在接獲中央通知後，在溢流兩天前就開始撤離，最後保全了整個部落的生命安全。許美華強調撤離就是地方政府的責任。圖為光復鄉災區景象。（資料照）

    許美華指出，媒體訪問光復鄉大馬村村長王梓安，顯示大馬村在接獲中央通知後，在溢流兩天前就開始撤離，最後保全了整個部落的生命安全。許美華強調撤離就是地方政府的責任。圖為光復鄉災區景象。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流，造成下游光復鄉遭到泥流吞沒、災情慘重。近日外界熱議中央及地方政府的權責，「反紫光奇遊團」許美華指出，媒體訪問光復鄉大馬村村長王梓安，顯示大馬村在接獲中央通知後，在溢流2天前就開始撤離，最後保全了整個部落的生命安全。許美華強調撤離就是地方政府的責任。

    許美華提到，大馬村收到中央關於堰塞湖潰堤溢流的示警來電時嚴肅看待，事件發生3天前開部落會議討論，2天前就開始撤離，最後保全了整個部落的人命安全。

    王梓安在接受媒體訪問時回顧撤離行動，表示中央有通知他和光復鄉公所，說明堰塞湖可能會發生溢流潰堤的危險情況，所以20日晚上就召開了部落會議討論此事；21日防災中心成立，光復鄉鄉長也召集14個村的村長、地方消防隊等相關單位進行討論。

    大馬村從21日下午開始撤離，利用縣政府發放的急救包，裝入個人貴重物品進行預防性撤離，傍晚前撤離了91位，撤離至光復高職活動中心。22日早上，王梓安再次回到大馬村聯絡撤離其他人；而在23日早上11點，王梓安再度接到中央電話，警告堰塞湖水滿即將潰堤，因此緊急在部落奔走、廣播，撤走最後一批村民，自己跟家人也到鄰村接走岳母撤離至避難所。

    許美華提到，看到光復鄉許多居民說根本沒有接到撤離通知，堰塞湖潰堤洪水來時，當地全聯還在營業，完全無預警被突襲。對照大馬村的提早應變，許認為光復鄉其他村的人命慘劇完全是人禍。

    許美華表示，大馬村就是因為接到中央多次警告才完全撤離的，相同的多個時間軸，不相信花蓮縣政府還有光復鄉，事前沒有多次收到來自中央緊急應變中心的通知和警告。許美華質疑，撤離就是地方政府的責任，大馬村做得到全村撤離，而且是3天前就開始討論；為什麼光復鄉其他地方做不到，而且還有一大堆居民看到洪水時還沒收到撤離通知。

