    首頁 > 生活

    為超人閘門全開！光復車站改發乘車證明「先上車後補票」

    2025/09/29 06:03 記者蔡昀容／台北報導
    因應大批「鏟子超人」協助災民重建家園，台鐵光復車站簡化進站流程，閘門全開並提供進站乘車證明單。（台鐵公司提供）

    因應大批「鏟子超人」協助災民重建家園，台鐵光復車站簡化進站流程，閘門全開並提供進站乘車證明單。（台鐵公司提供）

    首次上稿 09-28 22:20
    更新時間 09-29 06:03

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，全國各地「鏟子超人」湧入光復鄉救災，光復車站單日進出站更達3萬人次。台鐵公司為此簡化進站流程，閘門全開改發進站證明，讓前來救災民眾免購票即可上車，之後再至回程車站補票。

    花蓮光復鄉災情嚴重，許多來自全國各地民眾，穿上高筒雨鞋、帶上鏟子等工具，自發性前往花蓮協助災民鏟走泥沙、恢復家園，被稱為「鏟子超人」。

    台鐵是主要前往光復鄉的交通方式之一，光是昨天（27日）就有3萬人次進出光復車站，推估有1萬5000人次搭乘台鐵到當地協助災民。

    為使「超人們」能順利進出光復站，即日起簡化進站流程，閘門全開並改發進站乘車證明單，讓民眾免排隊購票就能直接上車，之後再至回程車站進行補票即可。

    台鐵今晚在臉書發文，持續宣導進站證明制度，「省下來的寶貴時間，希望讓來自各地的超人們，在辛勞協助救災後能多點休息，安心返程」、「這不只是一張證明，更是一份台鐵對所有超人的支持與感謝」，台鐵會繼續與大家並肩前行，讓救援更即時、重建更有力。

    熱門推播