支援災民及「鏟子超人」 交通部6條路線接駁一次看

交通部提供免費計程車預約服務，讓花蓮光復地區災民往返旅館／民宿與家園。（公路局提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，全國各地「鏟子超人」湧入光復鄉救災。災民方面，交通部媒合旅宿業者提供房源安置，並可免費預約計程車接駁；志工方面，交通部除持續媒合住宿房源外，也規劃6條路線，以巴士（大客車）接駁志工往返車站及住宿點。

交通部長陳世凱今（28日）再赴花蓮了解災民、志工住宿安置，馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等進度。陳世凱表示，交通部會與中央、地方合作，全力調度運輸資源，保障人員、物資順利到位，支援災區第一線。

面對災民住宿及交通需求，交通部說明，目前提供受災戶安置的旅宿飯店有74家，評估現況住宿房間數仍有餘裕，剩餘房間將優先提供志工住宿使用，並持續媒合更多飯店旅館，以因應未來志工人力需求。

對於災民從旅館、民宿往返家園的需求，公路局規劃免費預約計程車接駁，服務時間為每天上午8時至晚間6時，須提前半小時預約。

至於志工住宿及交通需求，觀光署在光復火車站設置志工住宿諮詢站，協助志工登記意願、統一安排住宿。觀光署說明，為避免現場人潮雍塞，志工也可利用線上登記表單登記（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVGwgGZ_Iba-fCJwk5A4rLLm8ENyz9M-STB-HNpFr5M3YiQ/viewform?usp=dialog）。

由於飯店多集中花蓮市、吉安鄉，公路局規劃6條路線的定時定點巡迴巴士，接駁志工往返旅宿點及車站；志工從住宿點前往光復災區時，搭乘巴士前往最近車站，再轉乘台鐵專案列車進入光復，也可降低光復交通壓力。

鐵路方面，台鐵第一時間加強花蓮至光復間列車運能，加開列車、增停光復站、開放站票、簡化進站流程，並於高峰時段加強人流分流，確保救援及物資運輸不間斷。

馬太鞍溪橋遭洪水沖毀，用路人目前可改道台11線、台11甲線通行。公路局已啟動三階段搶修，預計10月中優先完成涵管便道、而後4個月內完成鋼便橋，以提升通行安全；並在2026年底完成單向橋樑可雙向通車，2027年完成全部橋樑通車。

交通部長陳世凱28日赴花蓮了解轄下單位工作進度，並指示觀光署於光復車站設置志工住宿諮詢站。（交通部提供）

因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流災情，交通部公路局協調業者闢增6條路線，接駁救災志工往返車站及住宿點。（公路局提供）

花蓮車站A路線發車時間表。（公路局提供）

花蓮車站B路線發車時間表。（公路局提供）

吉安車站及壽豐車站路線發車時間表。（公路局提供）

新城車站及玉里車站路線發車時間表。（公路局提供）

