鏟子超人注意！花蓮人自製「救災整合地圖」 5大需求清楚一覽

住在花蓮壽豐鄉的熱心居民，與好友一起自製「光復鄉-救災資訊整合」地圖，免費提供給需要的民眾使用。（圖擷取自「光復鄉-救災資訊整合」官網）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重，街道、住宅等地方滿是土石泥濘，為把握黃金救援時間，全台各地的「鏟子超人」志工紛紛趕赴當地救災。有熱心居民注意到，不少物資站並沒有完整的聯繫管道，於是緊急自製一份「光復鄉-救災資訊整合」地圖，讓到場志工清楚一覽即時資訊。

一名住在花蓮壽豐鄉的居民「俞凱倫」25日發文分享，他前往光復救災期間，發現當地一些物資站的物資出現數量過多、品項不均衡等情況，甚至並不清楚其他物資站的存在或聯繫方式。對此，他和朋友討論後，先是創建LINE群組來互相分享資訊，後來進一步自製一份「救災資源整合包」，提供給所有準備前往光復救災的志工們參考。

請繼續往下閱讀...

其中，一份以Google地圖來設計的「光復鄉-救災資訊整合」地圖，目前被瘋傳到各個社群平台上。從地圖顯示，上面明確整理出災區內外物資轉運及收發站、身心醫療、幼兒資源、臨時用水、災民及志工住宿點等，同時清楚標示交通資訊，以及「需志工協助區域（自備救援工具）」，方面災區順利召集到大型、重型器械去整理泥沙。

對於整合包被大批網友廣傳與討論，凱倫感謝各界對他們的支持與肯定，同時希望能幫助到每位要去光復鄉救災的鏟子超人，「謝謝每一位參與賑災、地圖製作、海巡資料、現場回報的每一位英雄，大家都是戰士，我愛你們每一個人」，他不忘也提醒大家，「記得好好照顧自己，好好吃飯、好好睡覺、然後記得多喝水，一切都會好的。」

相關新聞請見：

「鏟子超人」看過來！ 防疫三保避免傳染病上身

支援災民及「鏟子超人」 交通部6條路線接駁一次看

光復鄉災區物資充足！ 政院籲志工「留意4點」再出發

載送鏟子超人！台鐵加開8列次 花東段新自強開放站票

鏟子超人湧災區協助 中醫師分享緩解腰、頭及四肢勞損方法

交通部啟動「大客車免費接駁專車」 搭載救災志工往返車站住宿點

鏟子超人湧現光復 石明謹列8建議：配合現場安排、勿占用住宿交通

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法