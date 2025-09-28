為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    說到做到！花蓮大馬村長選舉政見被翻出 萬人讚爆：選縣長！

    2025/09/28 18:47 即時新聞／綜合報導
    大馬村長王梓安（左）在接獲相關警報後，在馬太鞍溪堰塞湖溢流前2天就迅速組織撤村，保全了整個部落居民的生命安全，被網友讚爆。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，這次發現的罹難者幾乎都在強制撤離區，花蓮縣府被指責撤離作業有所怠慢釀悲劇。不過大馬村村長王梓安第一時間接獲中央通知後迅速組織撤村，保全了整個部落居民的生命安全。這件事曝光後，有人翻出王梓安選村長提出的政見，當中就包括會在災難發生時引導村民安全撤村，現在果真說到做到，數萬名網友讚爆，直呼「真男人」！

    王村長近日受訪時表示，今年7月發現馬太鞍溪堰塞湖形成時，他們就做了不少事前準備，災害發生前，中央致電當地鄉公所，並直接聯繫到他本人，說明堰塞湖的狀況，好讓他們採取應變措施。堰塞湖溢流前兩天（21日），王村長就呼籲村民利用縣政府發放的急救包，裝入個人貴重物品進行預防性撤離；22日他擔心還有人沒撤離，又折返回村要求立即撤離，因此23日溢流發生時，大馬村民早就撤離得差不多。

    王村長的正確判斷和謹慎應對讓大批網友讚爆，還有人翻出他選村長時提出的7個政見，當中就包括「有颱風或土石流，主動查報反應公所指揮中心，盡快搶修並引導村民撤村至安全地方」，而今完美兌現自己的政見，鄉民紛紛大讚「我建議他下屆直接出來選縣長」、「真男人說到做到，實現自己政見，帥翻」、「仔細看他政見第一條：實實在在為村民服務。這正是王后兩人最缺的，整天打高空要打通中央山脈，不如把基本的做好，該撤離撤離，該疏浚疏浚，說到做到」、「這才是好村長，人命才是最重要的！」、「村長比徐榛蔚有資格當縣長」。

    王梓安選村長的政見被翻出，當中包括「遇有颱風或土石流，主動查報反應公所指揮中心，盡快搶修並引導村民撤村至安全地方」，引發熱議。（圖翻攝自Threads）

