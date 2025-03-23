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    北市空氣品質「紅色」警戒 敏感族群避免戶外活動

    台北市環保局表示，今日受高壓迴流，空氣品質不佳，敏感族群避免戶外活動。（圖由台北市政府提供）

    台北市環保局表示，今日受高壓迴流，空氣品質不佳，敏感族群避免戶外活動。（圖由台北市政府提供）

    2025/03/23 12:22

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市環保局指出，今（23）日受高壓迴流影響，西半部垂直擴散條件差，污染物易受累積，北市上午空氣品質（AQI）大於100，達到對敏感族群不健康等級（指標污染物為細懸浮微粒），另因午後光化作用影響，下午AQI有機會大於150以上，達到對所有族群不健康的紅色等級（指標污染物為臭氧8小時）。

    環保局指出，依據環境部最新空氣品質預報，今日受高壓迴流，為東南風環境，台灣海峽北部有背風渦旋活動，為北部地區帶來微弱的偏西至西北風環境，擴散差污染物易受累積，依據最新空氣品質預報，北市上午AQI大於100，達對敏感族群不健康等級，另受午後光化作用影響，下午AQI有機會大於150以上，達對所有族群不健康之紅色等級。

    環保局表示，已依照「台北市空氣品質惡化防制措施」SOP，啟動相關因應防制作為，減緩惡化趨勢，包括加強土資場及營建工地洗掃、灑水等抑制揚塵措施、擴大機車及柴油大客貨車路邊攔查、落實加油站及工廠自主管理……等管制作為；同時提醒市民敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

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