台中爆有人賣石虎肉！嫌犯抓到了

江和樹今上午在議會爆台中有人賣狗肉甚至石虎肉也買得到。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/25 22:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員江和樹今日上午在議會驚爆接獲檢舉台中有狗肉黑市，不肖業者疑在網站上以「寵物補給品」等名義販售狗肉，甚至宣稱連石虎肉都有賣，他已向台中市動保處舉報促查。台中市警局大甲分局今獲報後火速偵辦，晚間追查到一名越南籍移工偵辦，江和樹則盼檢警嚴辦以儆效尤。

大甲分局指出，外埔分駐所今日接獲動物之家后里園區報案稱4月23日接獲檢舉，在外埔區月眉西路與月眉南路之民間停車場內，有外籍移工兜售狗肉，檢舉人並提供疑似狗肉之肉品及兜售狗肉之影片，經查證後於今（25）日前往外埔所告發違反動物保護法，並提供相關照片及影片等證據。

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大甲分局勘驗影片，循線追查遭指稱兜售狗肉之嫌疑人所使用之自小客車，車主為越南籍移工泰男（80年次），已通知該泰姓男子由聘任公司陪同至本分局外埔所製作嫌疑人筆錄，並依法移送相關單位偵處。

大甲分局分局長謝建國呼籲民眾，外籍移工因不熟悉本國法律而觸法，因此違反動保法，如經檢察官起訴或法院一審判決有罪時，將依規定廢止該外籍勞工聘僱許可，並限令出國並不得再入國工作，雇主負有向所屬外籍移工宣導動保法規之責，若違反時依法亦可裁處新臺幣6至30萬元罰鍰，請僱主謹慎面對。

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