為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    統測今明兩天舉行7.2萬人報名 凱道交管考生應提早出門

    統測今明兩天舉行，7.2萬人報名。（記者楊綿傑攝）

    統測今明兩天舉行，7.2萬人報名。（記者楊綿傑攝）

    2025/04/26 07:44

    〔記者楊綿傑／台北報導〕四技二專統一入學測驗今明2天登場，今年總計7.2萬餘人報名。技專校院入學測驗中心提醒，今天因為總統府前凱達格蘭大道有政黨集會，附近路段進行管制，台北地區考生務必寬估時間提早出門。另統測開放陪考，所有人員可自主戴口罩，也提醒考生要攜帶准考證、應試文具等。

    根據技專校院入學測驗中心統計，今年四技二專總計報考人數為6萬6311人，較去年減少3050人；二技報考人數為6290人，較去年減少15人。

    技專校院入學測驗中心指出，由於總統府前凱達格蘭大道路段（公園路以東至中山南路以西區域）有政黨集會活動，請台北地區考生前往各考場務必寬估時間提早出門，並避開活動相關路段，以確保應考權益。

    技專校院入學測驗中心提到，考試時准考證正本為考生每節應試必要文件，務必備妥准考證正本和應試文具。考試期間勿將耳機、手機及智慧型手環、智慧型手錶、智慧型眼鏡等穿戴式電子裝置帶入試場。

    此外，考試開始鈴響起，考生即可開始作答，考試結束鈴響畢時，應即停止作答且雙手離開桌面；試題本及答案卡及卷不可攜出試場外，考生離場時應全部繳回。

    技專校院入學測驗中心表示，此次考試，所有人員可自主佩戴口罩；考生查核身分時，戴口罩者請配合暫時脫下或拉下口罩至可辨識身分；篩檢陽性考生外出時需全程佩戴口罩，無須於試前進行填報，故仍於原試場應試；有發燒、呼吸道感染等症狀者，建議佩戴口罩。

    由於統測驗試場全面開放使用冷氣，技專校院入學測驗中心提到，已完成申請「非冷氣試場」應試之考生，不得以任何理由變更試場，而冷氣屬於服務措施，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播