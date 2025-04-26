統測今明兩天舉行7.2萬人報名 凱道交管考生應提早出門

統測今明兩天舉行，7.2萬人報名。（記者楊綿傑攝）

2025/04/26 07:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕四技二專統一入學測驗今明2天登場，今年總計7.2萬餘人報名。技專校院入學測驗中心提醒，今天因為總統府前凱達格蘭大道有政黨集會，附近路段進行管制，台北地區考生務必寬估時間提早出門。另統測開放陪考，所有人員可自主戴口罩，也提醒考生要攜帶准考證、應試文具等。

根據技專校院入學測驗中心統計，今年四技二專總計報考人數為6萬6311人，較去年減少3050人；二技報考人數為6290人，較去年減少15人。

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技專校院入學測驗中心指出，由於總統府前凱達格蘭大道路段（公園路以東至中山南路以西區域）有政黨集會活動，請台北地區考生前往各考場務必寬估時間提早出門，並避開活動相關路段，以確保應考權益。

技專校院入學測驗中心提到，考試時准考證正本為考生每節應試必要文件，務必備妥准考證正本和應試文具。考試期間勿將耳機、手機及智慧型手環、智慧型手錶、智慧型眼鏡等穿戴式電子裝置帶入試場。

此外，考試開始鈴響起，考生即可開始作答，考試結束鈴響畢時，應即停止作答且雙手離開桌面；試題本及答案卡及卷不可攜出試場外，考生離場時應全部繳回。

技專校院入學測驗中心表示，此次考試，所有人員可自主佩戴口罩；考生查核身分時，戴口罩者請配合暫時脫下或拉下口罩至可辨識身分；篩檢陽性考生外出時需全程佩戴口罩，無須於試前進行填報，故仍於原試場應試；有發燒、呼吸道感染等症狀者，建議佩戴口罩。

由於統測驗試場全面開放使用冷氣，技專校院入學測驗中心提到，已完成申請「非冷氣試場」應試之考生，不得以任何理由變更試場，而冷氣屬於服務措施，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。

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