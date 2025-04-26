高雄禮車違停人行道磚被拖吊！殯葬人員運送大體 赫見車輛不見了

高雄大體禮車違停人行道磚被警拖吊。交通大隊表示，車身未標註。（警方提供）

2025/04/26 00:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一輛大體禮賓車因違規暫停人行道磚，警方和委外的民營拖吊業者發現，因車內外或車籍資料均未標註特殊用途，被拖吊車依法載走。殯葬業者見車子不翼而飛表示傻眼，不過，警方強調依法有據，程序也無瑕疵。

據了解，這輛接大體禮賓專車於昨（25）日中午至新興區執勤，殯葬業者上樓搬運大體，接運至一樓準備移動上車，工作人員卻發現車子竟然不見。地上留有粉筆字告知，才確認車被拖走，影響後續接運大體工作。

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交通大隊：車身未標註

交通大隊表示，員警陪同拖吊車25日12時30多分，在新興區中正二路附近發現有大型轎車違規停在人行道，該車並無任何標示用途，或有提示專用大體禮賓專用，該車被吊定後，才有人告知該車暫停人行磚道，準備接運大體。

由於已完成拖吊作業，拖吊車駛離該處時，原車駕駛人未及時返回駛離，違規態樣明確，依規定拖吊回八德拖吊場保管。警方強調該車外觀與一般車輛無異，員警電腦查詢確認是一般私人所有車，查非企業或公司車輛，無法辨別該車為何種用途車輛，依道路交通管理處罰條例「在禁止臨時停車處所停車」逕行舉發，並將該車執行拖吊移置，並無不當之處。

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