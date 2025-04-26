粗俗留言辱罵黃捷...... 韓粉眼鏡店被洗版抵制 業者道歉了

高雄眼鏡店業者在社群平台「脆」以粗俗下流的字眼，辱罵民進黨立委黃捷，惹怒大批網友喊抵制，黃捷也表示要提告。（資料照）

2025/04/26 07:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大罷免持續升溫，高雄一家曾替韓國瑜設計墨鏡的眼鏡店業者，竟在社群平台「脆」以粗俗下流的字眼，辱罵民進黨立委黃捷，惹怒大批網友喊抵制，黃捷昨（25日）得知後也表示要提告；該老闆昨晚急忙拍影片致歉，坦承自己政治狂熱，網路留言偏激，對女性污辱很不應該。

近日有脆（Threads）網友轉發黃捷罷免新聞，高雄「韓潮墨鏡」業者竟直接以店家帳號，用噁心字眼留言辱罵黃捷。

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雖然店家事後刪除留言，但網友早已截圖備份並回嗆說:「噁心，這實在是誣蔑女性最下流的字眼!」、「真的不能輕放！言論自由不是用來讓他講這種垃圾話的」；黃捷昨天也回應說:「感謝大家提醒，我來蒐證提告！」

網友起底該業者對其他女性有更不堪入目的字眼，痛批太不尊重女性，紛紛高喊抵制，連同另一家他掛名設計師的眼鏡店，一起列入黑名單。

業者不敵網友洗板，乾脆把脆的帳戶刪掉，另於臉書及IG致歉說「我本人日前於Threads發表不當發言，用詞粗俗，這是我個人的修養問題，也誠心向當事人與大眾致歉。」

網友仍不領情，該業者昨晚又拍片致歉說，對於他在「脆」上的粗俗不雅留言，深刻反省一整天，現在經營的眼鏡店也受到很大波及。他不是因為要開這個「視頻」去甩鍋，是很真誠的向黃捷道歉。

業者坦承，自己的修養很糟糕，願意受到大家指教，希望網友可以理性看待他這個人，「因為我本身有政治狂熱的因子，所以網路留言會偏向偏激」，當然對女性的污辱確實很不該，應承受責任，如果黃捷對他法律提告，他也願意坦然面對承受。從今以後，他會注意自己的言論行為。

據了解，該眼鏡店業者曾誇稱，幾年前韓國瑜到高雄時還沒有出名，韓辦找他為韓設計一款墨鏡，韓國瑜戴上後，就此韓流再起，他就被捲入韓粉一枚；但他強調「我真的不是韓粉，我只單純的想要高雄變好」。

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