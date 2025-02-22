結合資訊、地科及歷史 「黑貓中隊傳奇」成全民國防教育教案

教育部設立全民國防教育學科中心，建立「跨領域、跨科」教師的共備社群，產出各項創新教案，例如走讀離島馬祖發展地景設計教材。（教育部提供）

2025/02/22 11:24

〔記者林曉雲／台北報導〕全民國防教育要怎麼教？教育部設立全民國防教育學科中心，建立「跨領域、跨科」教師的共備社群，產出各項創新教案，例如高雄市三民高中老師蕭岳展和高市教育局劉曉樺、楊惠雅合作研發「黑貓中隊&黑蝙蝠中隊的傳奇~舉足輕重的台灣」教案，結合全民國防教育、資訊、地球科學及歷史科，帶領國一10年級學生認識空拍於國際軍事的應用，了解高空勇者張立義疾風魅影事蹟的時代背景及國際關係，以及台灣在第一島鏈的軍事地緣價值及全世界戰略位置最重要的5個海峽。

依空軍司令部出版退役上將華錫鈞著作「失落的黑貓」，我國空軍第35中隊與美方合作，執行U-2高空偵查任務，在當時列為極機密，飛行員陳懷為U-2偵察機設計－黑貓圖案，黑貓造型代表U-2機身，金色貓眼則象徵銳利的高空攝影機，並特地訂作了標有黑貓圖案的夾克，因此35中隊又被稱為「黑貓中隊」，民國52年該中隊飛行員葉常棣及張立義先後赴中國執行任務，不幸被中國飛彈擊落後被俘，從此歷經囚禁及勞改的漫長歲月，經過20餘年才終於重新踏上台灣國土。

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教育部學特司科長黃惠玲說明，隨著全球國際情勢的變遷與社會發展的需求，全民國防教育正逐步轉型，從傳統的知識傳授，邁向更具實踐性與多元性的學習方式，全民國防教育學科中心的核心價值之一，是建立跨領域、跨科教師的共備社群，讓教學不再侷限於傳統的單一學科，設立「跨域跨科組、議題融入組、新興議題組及宜蘭軍事地景組」等4大特色社群，激勵全民國防教師們提出更具創造力的教學發想。

學科中心計畫主持人、桃園市立陽明高中校長林裕豐表示，傳統照本宣科教學方式已無法滿足學生需求，學科中心透過選拔來自全國各地的種子教師，藉由工作坊與共備社群，提供教師能自由發揮、分享觀點的交流平台，以充實教師的專業知識，並幫助教師們開發具有「時效性與實踐性」的多元教案。

學科中心產出各項創新教案，例如「金門自主學習探究手冊」，以金門作為特殊的軍事地景地區，其獨特的歷史背景、軍事遺產、金門的海防、軍械、軍事防衛等，這些元素與現代國防概念進行結合後，也成為教案的靈感源泉。

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