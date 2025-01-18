01/18 各報重點新聞一覽

國民黨立委陳玉珍在立法院議場與導演陳世杰發生口角衝突，陳世杰表示當他們用人性討論時代悲劇，陳卻用意識形態毀掉公視成長的可能。（林宜瑾辦公室提供）

2025/01/18 06:27

自由時報

陳玉珍砍預算毀公視 引爆眾怒 導演陳世杰：中國主子還沒來就開始搞

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視廿三億元預算案，引爆文化界怒火。多位民進黨立委昨偕編劇王小棣、溫蓮忻、林映竹，導演陳世杰、李志薔等影視從業人員在立法院召開記者會。陳世杰說，當他們用人性討論時代悲劇，陳玉珍卻用意識形態毀掉公視成長的可能，痛批陳「中國那邊的主子還沒來就開始搞」。

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美前副總統訪台 拜會賴總統 彭斯：持續為強健台美關係發聲

賴清德總統昨會見首次來訪的美國前副總統彭斯，感謝其積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，也致力加深台美經濟夥伴關係，力挺台灣的國際參與。總統期盼未來台美夥伴關係更加堅實，促進世界和平穩定，以及雙方在經貿和產業等領域更多的交流。彭斯說，美國是個太平洋國家，並致力於維持現狀。他將持續為強健的台美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。

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燃油電廠改燃氣 環評初審首見投票 協和四接 兩案併陳送大會

基隆協和電廠是全台唯一燒重油的發電廠，台電提出「協和發電廠更新改建計畫（四接案）」擬改成燃氣發電。環境部昨召開第六次環評初審會議，超過五十位旁聽民眾，發言將近九小時，最後在環委建議下，首度於初審階段動用投票表決，決議將「建議環評通過」及「建議不予開發」兩案併陳，送環評大會審查。

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聯合報

「建議通過、不同意開發」兩案併陳 四接環評過初審

台電協和電廠更新改建計畫（四接）昨召開第六次環評初審，然而反對四接的團體與民眾不滿諸多問題未被釐清，拒絕離場導致無法進入閉門會議，在近九小時馬拉松會議後，十名環評委員經投票，最終以九比一壓倒性票數，決議以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。

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陸恢復福建、上海團客遊台

去年十二月十七日，上海副市長華源於雙城論壇期間在台北宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊（團客）」，時隔恰好一個月，大陸文旅部昨天宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。大陸國台辦隨後對此表示「積極支持，樂見其成」，並再度向民進黨政府提出三項訴求，呼籲為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件。

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中國時報

川習通話 習︰台灣問題須慎重處理 川︰與陸合作促和平安全

美國共和黨候任總統川普台北時間17日晚間與中國國家主席習近平通電話，新華社稱，兩國元首同意建立戰略溝通管道。習近平強調，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理；川普對通話內容滿意，稱將與習近平努力讓世界更和平。這是川普去年當選美國總統以來，兩人首次有公開的通話。

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陸客要來了 閩滬將組團赴台

兩岸觀光交流新突破！大陸文旅部17日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團客遊，大陸國台辦則呼籲我方盡早解除禁團令、取消旅遊警示及全面恢復兩岸直航。陸委會回應稱，政府歡迎陸客來台旅遊，但仍待陸方公布具體作法，希望雙方盡速循觀光「小兩會」（台灣台旅會與大陸海旅會）進行溝通。

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賴清德總統昨接見首次來訪的美國前副總統彭斯（左），感謝其積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，致力加深台美經濟夥伴關係。（取自賴清德臉書）

台電提出「協和發電廠更新改建計畫（四接案）」，環境部昨召開第六次環評初審會議，最後兩案併陳送環評大會審查。（記者叢昌瑾攝）

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